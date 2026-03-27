Jailyne Ojeda protagoniza momento ‘hot’ con otro habitante de La casa de los famosos 2026: ¿Quién es? VIDEO

La casa de los famosos 2026 ha tenido momentos polémicos, descuidos en cámara y discusiones que han sorprendido a televidentes y usuarios en redes sociales. Ahora, es Jailyne Ojeda la que protagoniza un nuevo momento “subido de tono” bajo las sábanas en la cama de otro habitante. No es la primera vez que esto pasa, pues la misma influencer ya había estado presente en una escena similar. ¿Qué sucedió?

La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Por qué dicen que Curvy Zelma demandará a Jailyne Ojeda?

Todo comenzó con unos comentarios soltados por Jailyne Ojeda en una plática con Kenny Rodríguez, en la cual, asegura que Curvy Zelma presuntamente se anda “ofreciendo” a todos los hombres dentro de La casa de los famosos 2026:

Ella anda ofreciéndole su cuerpo a todos los hombres de la casa, quiere ver quién reclama su cuerpo. Jailyne Ojeda

Tras ser tachada de “acosadora” por la propia Ojeda durante un posicionamiento, Curvy decidió enfrentar a la influencer: “ Tú no estuviste ahí y a mí no me importa si crees que soy acosadora o no, yo sé quién soy y sé lo que he hecho o no, tengo una pareja, gracias a todos por preocuparse por mí ”, dijo Zelma.

Al parecer el asunto no quedará ahí, pues se reveló recientemente que hasta una demanda podría caerle a Jailyne, ya que Nahomi Mejía, amiga de Curvy, contó que ya existe asesoría legal para demandar a la influencer por daño moral:

Difamar a una persona es un delito y más en Estados Unidos, entonces saliendo Curvy obviamente ya tenemos como una capacitación de personas en ese tema… vamos a ver qué podemos proceder. Nahomi Mejía

No ha habido respuesta del equipo de Jailyne Ojeda, pero se está a la espera de algún posicionamiento a este posible choque legal.

Te puede interesar: Penélope Menchaca pelea con Oriana Marzoli, expulsada de La casa de los famosos, en transmisión EN VIVO

Curvy Zelma reaparece con imagen distinta y divide opiniones en redes. / Foto: Redes sociales

¿Con qué habitante de La casa de los famosos 2026 tuvo un momento ‘hot’ Jailyne Ojeda?

Jailyne Ojeda ha robado suspiros en seguidores de La casa de los famosos 2026. No es la primera vez que la influencer protagoniza un momento de este tipo, pues hace unos días compartió cama con Kenny y, según opiniones, pasaron cosas bajo las sábanas.

Ahora, la también modelo, compartió cama con Fabio Agostini, en algo que par muchos, ya fue “subido de tono”. La controversia, además del vídeo en sí, recae en que Jailyne ha declarado a Kenny que él es el único con el que ha pasado algo.

Cientos de comentarios han sido lanzados contra ella, pues reprueban su actitud:



“Y diciéndole a Kenny que después del cine no a pasado nada más con Fabio. ¡Mujer falsa!”,

“Qué asco con esta 0frecid4" y,

“Y en la misma cama que Kenny”.

La escena ya es viral, internautas aseguran que algo pasaba bajo las sábanas y piensan que dentro de la dinámica del cine, ella podría ser exhibida frente a todos.

Lee: Exhabitantes de La casa de los famosos México serán parte de la nueva temporada de Vecinos: ¿Quiénes son?

Jailyne va por su segunda ordeñada de la temporada 😂😂#LCDLF6 pic.twitter.com/cR1CBzRNFa — EL QUINCE (@elquince15_) March 27, 2026

¿Quién es Jailyne Ojeda y a qué se dedica?

Jailyne Ojeda Ochoa es una modelo, empresaria e influencer que ha logrado posicionarse como una de las latinas más populares en redes sociales, destacando por su contenido enfocado en estilo de vida, moda y fitness.

Más allá del entorno digital, también ha incursionado en videos musicales junto a artistas del regional mexicano y del género urbano.

Asimismo, la creadora de contenido marcó un hito al convertirse en la primera líder de esta edición de La casa de los famosos.

Tal vez te interese: ¡Kunno rompe en llanto! Tras ser eliminado de La casa de los famosos revela que, ¡su mayor miedo se cumplió!