¿Carlos Trejo noqueado y robado en Ring Royale? El cazafantasmas explota y exige pagos pendientes del evento

La polémica no terminó en el ring. Tras su derrota frente a Alfredo Adame en Ring Royale, Carlos Trejo salió a hablar… y lo hizo con todo. El llamado “cazafantasmas” no solo cuestionó el resultado de la pelea, sino que lanzó fuertes acusaciones sobre un supuesto golpe ilegal y hasta exhibió problemas de pago que, asegura, siguen sin resolverse.

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Carlos Trejo y Alfredo Adame / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Carlos Trejo fue víctima de un robo en Ring Royale 2026 tras perder con Alfredo Adame?

Luego de ser noqueado por Alfredo Adame, Carlos Trejo no dudó en calificar el resultado como injusto. Según su versión, todo cambió tras recibir un golpe que considera ilegal, lo que habría influido directamente en el desenlace de la pelea en Ring Royale.

El también escritor fue contundente al expresar su molestia y apuntó directamente contra la comisión encargada de supervisar el combate, asegurando que no actuaron como debían.

“Soy una persona que está acostumbrada a pelear porque hago este deporte, pero la realidad es que no me siento ni frustrado ni nada porque fue un robo, un robo cínico y descarado por parte de la comisión de box, quienes no hicieron algo, cuando están ahi, revisando que se hiciera con legalidad”, dijo Carlos Trejo.

Pelea Alfredo Adame y Carlos Trejo / Redes sociales

Uno de los puntos más delicados de la denuncia de Carlos Trejo es el supuesto codazo que habría recibido durante el combate contra Alfredo Adame. De acuerdo con su testimonio, esta acción debió haber provocado la descalificación inmediata.

Carlos Trejo “Una victoria robada. En cualquier lugar ese codazo descalificaba, fue una victoria robada, pero yo no iba ni a ganar ni a perder, yo iba con la intención de sacar ese coraje. Me di cuenta de que todavía tengo ese sentimiento humano cuando lo vi muy mal… la idea era protegerlo”.

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Carlos Trejo y Alfredo Adame / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Carlos Trejo presuntamente no recibió pago tras Ring Royale 2026 en Monterrey?

Más allá del resultado deportivo, Carlos Trejo sorprendió al revelar que enfrenta adeudos relacionados con su participación en Ring Royale. Según explicó, los organizadores no han cubierto gastos básicos derivados de su viaje a Monterrey.

“Señor Vargas, ya venga a pagar, por favor. Hoteles y hospedaje, porque si es un relajo y me quedaron a deber dos boletos de avión” Carlos Trejo

El Cazafantasmas no dio más detalles sobre el tema ni aclaró si presentará un reclamo formal ante los organizadores. De hecho, durante la entrevista su comentario tuvo un tono ligero y con cierta picardía, como si el señalamiento de los adeudos lo hiciera más en plan de broma que como una exigencia oficial, dejando en el aire si el tema pasará de las palabras a los hechos.

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