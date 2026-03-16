¿El Canelo insultó a Alfredo Adame tras triunfo en el Ring Royale? La verdad sobre su supuesta “pelea” en redes

El triunfo de Alfredo Adame en la ‘Ring Royale 2026’, celebrada el pasado 15 de marzo, ha dado mucho de qué hablar. Y es que el actor no solo derrotó a Carlos Trejo, con quien ha mantenido una rivalidad desde hace 20 años, sino que también reconoció su esfuerzo y hasta le dio un beso en la mejilla.

Por supuesto, los internautas han tomado bando y han apoyado a su famoso favorito. En medio de todo esto, se viralizó una imagen de la supuesta discusión virtual que Alfredo Adame y Saúl ‘el Canelo’ Álvarez sostuvieron tras la llamada ‘Pelea del siglo’. Esto es lo que se sabe.

Carlos Trejo y Alfredo Adame / Redes sociales/Captura de pantalla

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¿Qué pasó tras el triunfo de Alfredo Adame contra Carlos Trejo en el Ring Royale?

La pelea entre Alfredo Adame vs. Carlos Trejo en la Ring Royale 2026 duró 3 minutos aproximadamente. A raíz de la fuerte rivalidad que mantuvieron por más de 20 años, muchos denominaron este enfrentamiento como ‘la pelea del siglo’.

Por decisión de los jueces, Adame obtuvo el triunfo. Lo que llamó la atención del público fue que Carlos no se quejó de su derrota. En tanto que el actor reconoció el esfuerzo de su rival. Tras pactar una revancha en septiembre, se dieron un abrazo y se dieron besos en la mejilla.

Esto último fue motivo de memes en redes sociales. Los usuarios afirmaban que esto era un “hecho histórico que será recordado siempre”.

Mucho se ha dicho sobre este enfrentamiento. Si bien algunos están contentos con el hecho, varios han comenzado a especular que todo supuestamente fue “planeado”, principalmente por el aparente momento de paz que protagonizaron tras el evento.

En entrevistas posteriores, ambos han afirmado que nada fue “pactado”. Si bien Trejo considera que el último golpe fue “ilegal”, acepta su derrota, señalando que “es de caballeros” admitir cuando se pierde.

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¿Fue real la pelea entre ‘el Canelo’ y Alfredo Adame tras la Ring Royale 2026?

En las últimas horas, ha circulado la captura de una discusión que presuntamente hubo entre ‘el Canelo’ y Alfredo Adame en X (antes Twitter). Y es que, en la imagen se lee que una cuenta que se le atribuyó al boxeador se dijo muy decepcionado de que las personas pagaran un boleto para ver a “dos viejitos haciendo el ridículo en televisión nacional”.

“En serio, hay personas que van a pagar un boleto para ver ese circo, disque según es una pelea de box y solo habrá dos viejitos haciendo el ridículo a nivel nacional, solo estafan a la gente con una pelea falsa y toda arreglada”, se lee.

En respuesta, una cuanta que se le atribuyó a Alfredo, presuntamente, habría acusado a Saúl de “arreglar sus peleas”. También habría resaltado que su pelea con Carlos Trejo era “box de verdad”.

“El burro hablando de orejas, si el único payaso eres tú con tus peleas arregladas, vergüenza debes de tener, porque tus peleas son todas falsas y un circo; mañana verás una pelea de boxeo de verdad, porque tú puro costal agarras, payaso”, se lee.

La mayoría de los usuarios recalca que la captura sería “falsa”, mencionando que Alfredo no usa cuenta de X. En tanto que ‘el Canelo’ no es muy activo en dicha plataforma. De igual manera, TVNotas se dio a la tarea de investigar y no existe rastro de la presunta discusión entre las celebridades. Todo indica que fue creada con IA.

Canelo vs Alfredo Adame / Redes sociales

¿Por qué Alfredo Adame y Carlos Trejo son enemigos?

A lo largo de los años, Alfredo Adame y Carlos Trejo se vieron enfrascados en una guerra de dimes y diretes. En múltiples ocasiones, Adame ha acusado a Trejo de presuntamente haber asesinado a su primera esposa, Sofía Cacheux. El cazafantasmas ha negado esto y ha insultado a Adame.

En su momento, habían pactado pelearse. Ya estaba todo organizado y hasta hicieron promoción. No obstante, al final ya no se concretó. Adame sostiene que Trejo se “rajó”, mientras que este último asegura que el actor le puso muchas órdenes de restricción, siendo ese el motivo por el que el confrontamiento no pudo llevarse a cabo en ese entonces.

Fue Poncho de Nigris quien organizó el RIng Royale y los convocó a pelear. Ambos aceptaron. El ganador fue Adame. El actor se dice muy feliz por su victoria y denomina el abrazo que le dio a Trejo tras el combate como el “abrazo de Judas”.

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