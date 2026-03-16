Hija de Alfredo Adame celebra el triunfo en el Ring Royale y le manda mensaje a Carlos Trejo: “Me espanté”

Tras mucha espera y años de rivalidad, la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo por fin se hizo realidad en el Ring Royale, suscitado el pasado 15 de marzo en la Arena Monterrey. La sorpresa de la noche no fue el triunfo del actor, sino la forma en la que ambos reconocieron sus esfuerzos y hasta se abrazaron, dejando ver una posible tregua a la guerra de dimes y diretes que nació hace más de dos décadas.

La llamada ‘Pelea del siglo’ ha sido catalogada en redes sociales como “un hecho histórico” y los fans siguen más que emocionados. Entre las reacciones que no pudieron faltar está la de Vanessa Adame, hija de Alfredo, quien no solo festejó la victoria de su papá, sino que también le mandó un mensaje contundente a Trejo. Esto fue lo que dijo.

Hija de Alfredo Adame / Redes sociales

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¿La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en la Ring Royale estaba pactada?

En medio de las celebraciones por el triunfo de Alfredo Adame, han circulado teorías de que la pelea contra Carlos Trejo supuestamente habría sido “planeada”, es decir, el resultado ya se había dictado desde antes y las celebridades solo “fingieron el combate”.

Esto se debe al abrazo y beso que se dieron al terminar el combate. Muchos pensaron que Trejo se enojaría y hasta apelaría el resultado. No obstante, dijo que era “de caballeros” admitir la derrota y reconoció que Adame fue “un buen rival”.

También está el hecho de que, durante el combate, el Cazafantasmas, presuntamente, se cayó “de la nada”, algo que muchos atribuyen a que ya se había pactado que el triunfo fuera para Adame.

Los peleadores han negado esto. Aseguran que su combate fue limpio y esperan poder tener la revancha. En especial, Alfredo afirmó que el beso y abrazo del final fueron “de Judas”, mientras Carlos sostiene que dio todo de sí para tratar de ganar.

Carlos Trejo vs Alfredo Adame / Redes sociales

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¿Cómo reaccionó la hija de Alfredo Adame ante el triunfo de su papá en la Ring Royale?

En entrevista para el canal de Javier Ceriani, Vanessa Adame, hija de Alfredo Adame, se dijo estar muy contenta por el triunfo de su papá. Reconoció que, por un instante, llegó a pensar que el actor iba a perder, ya que, en dos ocasiones, lo “lanzaron a la lona”. No obstante, le dio mucho gusto que al final se recuperara y “le diera la vuelta”.

“Te voy a decir una cosa: la primera caída, entendí que era algo que tenía que ser. En la segunda me espanté. La realidad es que fue una pelea muy corta y se lo tundió rápido”. Vanessa Adame

Le mandó una felicitación a Carlos Trejo por el esfuerzo que puso, así como la reacción ante su derrota: “Quiero reconocer al final la reacción del contrincante, que fue y le dio la mano, que fue lo que había prometido. Mi papá, a su vez, le dijo lo mismo. Yo con eso me voy”, indicó.

También aprovechó para agradecer todo el cariño que el público le ha dado en los últimos años. Considera que su padre “renació como un ave fénix”, ya que antes lo criticaban mucho y ahora ya hasta lo bautizaron como el nuevo “Rocky Balboa”.

“A los 67 años, mi papá vuelve a romper un récord. Eso me hace muy feliz. Mi padre resurgió de las cenizas. Se levantó. Fue terminar con muchos años (de críticas) y darle la vuelta a muchos comentarios de odio. Es un regalo de vida. Soy la hija más orgullosa del mundo”, resaltó.

¿Habrá revancha entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

Aunque al menos de manera oficial no está confirmada una pelea de revancha entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Al terminar el combate, ambos manifestaron su intención de volver a pelear en septiembre.

“Estoy muy agradecido con la gente que me apoya y los que no. Muchas gracias y espero al que se quiere subir… le doy la revancha”, expresó Adame.

Hasta ahora, Poncho de Nigris, quien organizó la Ring Royale, no ha dicho si está dispuesto a patrocinar la revancha, pero muchos creen que sí aceptará, ya que, según datos oficiales, rompió el récord de audiencia con su evento. Se reporta que registró un total de más de 6 millones de espectadores y superó en tendencia a los Óscar.

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