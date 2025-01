Alfredo Adame revela que ya está listo su testamento y esta sería su última voluntad

El actor Alfredo Adame destacó la relevancia de tener un testamento preparado, y reveló que ya lo ha dejado listo para evitar conflictos cuando llegue el momento de su partida.

Según explicó, Alfredo Adame no posee bienes a su nombre, motivo por el cual decidió realizar una herencia en vida a su hija Vanessa y a sus nietos.

“Ya lo hice en vida (el testamento)... yo ya no soy dueño de nada, de absolutamente nada. Mi hija Vanessa y mis nietos son los herederos de lo que pueda haber y se acabó". Alfredo Adame/ ‘Venga la alegría’

Adame prefiere ser cremado, por lo que expresó su deseo y además espera que sus restos compartan espacio en la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón Civil de Dolores.

“Que me cremen y que me lleven a la rotonda de los hombres ilustres, que me pongan al lado de José María Pavón, del cura Hidalgo y de todos ellos”, declaró Adame a ‘Venga la alegría’.

Alfredo Adame dejó a sus hijos fuera del testamento, tras fuertes peleas

Alfredo Adame y sus tres hijos han mantenido una relación distante durante varios años. Según el presentador, el alejamiento ocurrió porque sentía que solo lo buscaban por motivos económicos y no lo visitaban. Por su parte, los hijos optaron por distanciarse para cuidar su salud mental, dejando en incertidumbre la posibilidad de una reconciliación en el futuro.

Alfredo Adame no quiere a sus hijos en su funeral

En junio de 2023, Alfredo Adame realizó contundentes declaraciones al afirmar que ni Marypaz Banquells ni sus tres hijos tendrían permitido asistir a su funeral, en caso de que llegara a realizarse uno.

“No tengo hijos más que Vanessa Adame Castillo. Es la heredera de todo lo que tengo. Es la única persona con la que quiero convivir. Ya se lo dejé dicho a Vanessa. El día que yo me muera no quiero que ellos vengan a mi funeral”, comentó en 2023 a ‘Ventaneando’.

La casa de los famosos All-Stars: Alfredo Adame confirma su participación

Aunque Telemundo no ha dado a conocer la lista oficial de participantes, algunos exconcursantes ya han confirmado su regreso. Entre ellos se encuentra Alfredo Adame, quien lleva meses asegurando su participación en el reality. Su presencia genera gran expectativa entre los fans, ya que es considerado una de las figuras más controversiales de la temporada, por lo que promete polémica durante el encierro.

La próxima edición de ‘La casa de los famosos All-stars’ dará inicio el próximo 4 de febrero de 2025. ¡El programa será en vivo! y se destapará a cada uno de los participantes.

