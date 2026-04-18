Actor de La rosa de Guadalupe fue sentenciado por traficar drogas en su estómago: ¿Quién es?

El caso de un actor mexicano, conocido por su participación en capítulos de La rosa de Guadalupe, generó gran impacto hace algunos años, pues fue detenido tras descubrirse que transportaba sustancias ilícitas dentro de su organismo, en una modalidad conocida como “mula”. Te contamos su historia.

Actor de La rosa de Guadalupe / Internet / Canva

¿Qué actor de La rosa de Guadalupe fue detenido por transportar drogas?

Alan Kaleb Pardo, quien tuvo apariciones en distintos episodios de La rosa de Guadalupe, fue detenido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú, tras descubrirse que transportaba drogas en su cuerpo.

El actor, nieto de la reconocida actriz Helena Rojo, confesó su responsabilidad ante el Ministerio Público peruano, lo que le permitió recibir una sentencia reducida.

La captura de Alan Kaleb Pardo ocurrió el 13 de septiembre de 2019, cuando se encontraba en el mostrador de la aerolínea LATAM Airlines, listo para abordar un vuelo de regreso a México. Las autoridades ya lo tenían bajo observación debido a un patrón inusual: había realizado al menos 11 viajes entre México y Perú en un periodo corto, lo que levantó sospechas.

Pardo también tuvo que pagar 2700 dólares al estado peruano como reparación del daño.

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Actor Alan Kaleb Pardo / Univisión

¿Cómo descubrieron que el actor mexicano, Alan Kaleb Pardo, transportaba drogas?

Tras una inspección con rayos X realizada por la Policía Nacional del Perú, se detectaron cuerpos extraños en el sistema digestivo de Alan Kaleb Pardo. De inmediato, fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde expulsó 50 cápsulas de látex que contenían cocaína.

El peso total de la droga alcanzó aproximadamente 1.4 kilogramos, una cantidad significativa que confirmaba su participación en una red de tráfico. Según las investigaciones, el actor permanecía pocos días en Perú, rentando un departamento antes de regresar a su país, lo que reforzaba el patrón típico de las llamadas “mulas”.

Tras su detención, el actor decidió colaborar con las autoridades, reconociendo su culpabilidad en el delito de tráfico ilícito de drogas en su forma básica. Esta cooperación fue clave para reducir la condena, ya que enfrentaba una pena de seis años y ocho meses, por lo que, según El Universal, sería liberado a inicios de mayo del presente año.

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Alan Kaleb Pardo siendo detenido / infobae

¿Quién es Alan Kaleb Pardo, actor que fue detenido por tráfico de drogas?

Aunque su carrera no está documentada en páginas o portales, se sabía que Alan Kaleb Pardo era alguien recurrente en capítulos de La rosa de Guadalupe, uno de los programas favoritos del público.

Según información de IMDB, Pardo también estuvo presente en Como dice el dicho, otro de los proyectos más conocidos de la televisión nacional.

Por último, aparece en los créditos de la serie El dragón, misma que fue hecha en 2019, el año en el que fue detenido.

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