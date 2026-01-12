Famoso actor de telenovelas fue detenido en plena redada antidrogas: ¿acusado de poseerlas?

En octubre de 2025, el actor de Rápidos y furiosos, Tyrese Gybson, fue detenido por presunto maltrato animal. La noticia dio la vuelta al mundo y Gybson estuvo en el ojo del huracán. Ahora un reconocido actor de telenovelas fue detenido la madrugada del sábado pasado durante una redada antidrogas, como parte de un amplio operativo de la policía en locales nocturnos de su ciudad. Aunque fue arrestado junto a otras figuras públicas, el actor fue interrogado durante varias horas. ¿Libre o detenido?

¿Qué famoso actor de telenovelas fue detenido en una redada antidrogas?

La madrugada del sábado 10 de enero, en el contexto de una creciente campaña contra el consumo de drog*s en Turquía, la policía llevó a cabo una serie de registros en establecimientos de ocio nocturno en Estambul, uno de los centros urbanos más vibrantes de la región. En el operativo participaron decenas de agentes, que inspeccionaron bares, discotecas y clubes en busca de sustancias ilegales.

Durante la operación, Can Yaman, quien es ampliamente conocido por su rol en telenovelas turcas que se han transmitido con gran éxito en diversos países, fue arrestado junto a otros cinco individuos, entre ellos la actriz Selen Görgüzel. La policía los trasladó a una comisaría para que rindieran declaración.

En las últimas semanas, las autoridades turcas han intensificado sus esfuerzos para erradicar el consumo y tráfico de drog*s, lo que ha incluido redadas en las que han estado involucrados varios artistas, influencers y figuras públicas.

¿El actor Can Yaman fue culpable de poseer sustancias ilíticas?

Tras varias horas de detención y tras someterse a pruebas de sangre y cabello para comprobar su implicación en el consumo de sustancias, Can Yaman fue liberado sin cargos . La noticia fue confirmada por fuentes locales que aseguraron que el actor no fue hallado en posesión de drogas. La rapidez de su liberación sugiere que no hubo pruebas concluyentes en su contra.

Poco después de su liberación, Yaman viajó a Italia, país en el que reside actualmente, y donde aprovechó para dirigirse a sus seguidores a través de las redes sociales. A través de una publicación acompañada de una imagen frente al Coliseo, el actor desmintió las acusaciones en su contra. Aseguró que no había estado en posesión de sustancias ilícitas y criticó la difusión de información no verificada en redes.

En su mensaje, Yaman afirmó que si hubiese existido alguna prueba en su contra, no habría sido liberado con tanta rapidez ni habría podido abandonar el país al día siguiente. Además, pidió a los medios internacionales que no replicaran rumores sin confirmar.

¿Quién es Can Yaman y cuál es su trayectoria?

Can Yaman es un actor y modelo turco de 36 años de edad, y se ha convertido en una de las figuras más populares de la televisión turca, especialmente conocido por sus papeles en telenovelas que han tenido gran éxito a nivel internacional.

La carrera de Can Yaman despegó en 2014 cuando consiguió su primer papel importante en la serie turca Gönül İşleri. Sin embargo, fue con su interpretación en la serie Erkenci Kuş (Pájaro soñador), que comenzó a ganar popularidad tanto en Turquía como en el extranjero.

Otro de sus papeles más destacados fue en la serie Bay Yanlış (Señor incorrecto), donde interpretó a “Özgür Atasoy”, un hombre atractivo y carismático, que vive una vida despreocupada hasta que se enamora de la protagonista

