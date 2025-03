Policía allana la mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida y confisca armas y drogas ¿esta detenido?

El pasado 12 de marzo, la mansión de Tekashi 6ix9ine en Lake Worth, Florida, fue allanada por agentes federales y locales en un operativo que ha generado gran atención mediática. Durante la intervención, las autoridades incautaron armas de fuego y sustancias, lo que ha desatado nuevas especulaciones sobre la situación legal del controvertido rapero.

Aunque el artista, cuyo nombre real es Daniel Hernández, insiste en que no ha cometido ningún delito, el procedimiento se llevó a cabo como parte de un control rutinario relacionado con las condiciones de su libertad condicional.

“Me tuvieron inmovilizado desde las 9 am hasta las 3 pm mientras revisaban toda la casa”, declaró el cantante en una entrevista con el medio TMZ.

¿Por qué allanaron la mansión de Tekashi 6ix9ine?

Según informes oficiales de la Oficina del Sheriff de Palm Beach, el operativo contó con la participación de agentes federales de libertad condicional y miembros de la unidad de narcóticos local. Durante el registro, las autoridades confiscaron diversos artículos, incluyendo armas y sustancias controladas, aunque aún no han establecido un vínculo directo entre estos objetos y el rapero.

A pesar de la magnitud del allanamiento, no se realizaron arrestos en el lugar. Sin embargo, las autoridades tomaron muestras de ADN de Tekashi 6ix9ine, lo que sugiere que los objetos incautados están siendo analizados para determinar su relación con el artista o posibles actividades delictivas.

Las imágenes del operativo, que han circulado en redes sociales y medios de comunicación, muestran una fuerte presencia policial en la lujosa propiedad. Varios testigos relataron cómo los agentes ingresaron al lugar y aseguraron la zona mientras se llevaba a cabo la inspección.

Tekashi 6ix9ine defiende su inocencia

Pese a las incautaciones, Tekashi 6ix9ine sostiene que no tiene ninguna relación con las armas y sustancias encontradas en su propiedad. En sus declaraciones a TMZ, el rapero afirmó: “No he hecho nada ilegal. No entiendo por qué siguen persiguiéndome”.

El artista también ha manifestado su preocupación por el impacto que estos procedimientos tienen en su carrera y su reputación. A pesar de los obstáculos legales, Tekashi 6ix9ine continúa siendo una figura influyente en la industria del rap, con éxitos como ‘GOOBA’, ‘FEFE’ y ‘TROLLZ’ que han alcanzado millones de reproducciones en plataformas digitales.

Por ahora, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre los cargos.

Tekashi 6ix9ine ¿Cuál es el historial de problemas legales?

Este nuevo allanamiento se suma a la lista de incidentes legales que Tekashi 6ix9ine ha enfrentado en los últimos años. En 2019, el rapero fue sentenciado a dos años de prisión tras declararse culpable de delitos relacionados con pandillas y crimen organizado. Gracias a su cooperación con las autoridades federales, su condena fue reducida significativamente.

Su colaboración con las fuerzas del orden durante el juicio contra la organización criminal a la que pertenecía le permitió obtener beneficios legales, pero también le generó numerosos enemigos y una imagen pública deteriorada.

