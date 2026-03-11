Osvaldo Benavides quiso tener otro hijo con su ex, ¡aunque ya estaban separados! ¿Y Esmeralda Pimentel?

Sorpresivamente, Osvaldo Benavides compartió aspectos de su vida privada que nunca antes había revelado. Se sabe que el actor tuvo dos hijos con su ex, Tatiana, quien no es una figura pública, sino terapeuta y con quien actualmente mantiene una relación de coparentalidad.

Sin embargo, el actor Osvaldo Benavides acaba de sorprender con una revelación en el pódcast La magia del caos. Durante la charla, confesó que la relación que mantiene con la madre de sus hijos es tan buena que incluso llegó a proponerle tener otro bebé, a pesar de que ya estaban separados.

La confesión llamó la atención, sobre todo porque su actual pareja, Esmeralda Pimentel, reconoció en “Se regalan dudas” que una de las razones que llevaron a su primera ruptura con el actor fue que, en su momento, ella deseaba convertirse en madre y formar una familia, mientras que Benavides no tenía ese plan en mente en ese momento.

Por ello, la revelación generó dudas entre los seguidores de la pareja, quienes se preguntan si Esmeralda Pimentel estuvo de acuerdo con esta idea o qué piensa al respecto.

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel se reconciliaron ¿por tercera vez? / Instagram: @esmepimentel

¿Por qué Osvaldo Benavides quiso tener otro hijo con su ex tras la separación?

Osvaldo Benavides reveló a Aislinn Derbez cómo fue el proceso de su separación de Tatiana. El actor contó que, justo cuando habían decidido terminar su relación, ella quedó embarazada, por lo que él tomó la decisión de quedarse a vivir con ella para acompañarla durante esa etapa y recibir juntos a su hija.

“Fue un proceso intenso, pero muy valioso. Decidimos separarnos después de un proceso terapéutico; llegamos juntos a esa conclusión. Pero después de esa sesión yo dije: ‘No me voy a ir’. Ella estaba embarazada” Osvaldo Benavides

El actor explicó que, pese a las dudas sobre su relación, el embarazo se vivió con tranquilidad y cariño.

Sin embargo, tras el nacimiento de su hija, ambos se dieron cuenta de que la relación sentimental ya no estaba funcionando, pero la crianza sí. Tanto que él actor le dieron ganas de tener otro hijo.

“Luego nació mi hija y fue como darnos cuenta de que, la verdad, como pareja ya no estaba funcionando. Pero en el parenting (la crianza) siempre ha funcionado y sigue funcionando”, explicó.

Uno de los momentos que más llamó la atención de su relato fue cuando confesó que, aun sabiendo que la relación estaba deteriorada, le propuso a su expareja tener un tercer hijo.

“Tuve la inteligentísima y muy fresca propuesta de decirle a la mamá de mis hijos: ‘¿Cómo ves si tenemos uno más y cerramos la fábrica?’”, contó entre risas.

Osvaldo Benavides contó el gusto personal que lo llevó a regresar al melodrama y que pocos conocían. / Foto: Redes sociales

¿Cómo reaccionó la ex de Osvaldo Benavides cuando le propuso tener otro hijo pese a su separación?

Según relató, Osvaldo Benavides la respuesta de su ex no fue la que esperaba y claramente le dijo que no: “Me mandó por un tubo… aunque ya habíamos tenido un encuentro previo”, reveló.

Poco después de aquella conversación, la situación dio un giro inesperado: descubrieron que ella estaba embarazada nuevamente.

“Cuando me mandó por un tubo nos enteramos de que otra vez estaba embarazada. Nació mi otro hijo y nos separamos al año”. Osvaldo Benavides

A pesar de lo complejo del proceso, el actor reconoció que algunas de sus decisiones pueden ser cuestionadas, aunque asegura que lo más importante es la familia que formaron, incluso hoy están separados.

“Entiendo que muchas de las cosas que hice y pensé puedan ser cuestionables, pero al mismo tiempo ahí están mis hijos. Y Tatiana es una gran mamá; la verdad es que como papás la armamos muy bien”, concluyó.

Osvaldo Benavides, TVNotas / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Esmeralda Pimentel se enojó porque Osvaldo Benavides quería tener otro hijo con su ex?

En realidad, esta decisión no molestó a Esmeralda Pimentel, ya que cuando Osvaldo Benavides le propuso a su ex tener otro hijo, aún no conocía a la actriz. De acuerdo con lo que ambos han contado, se conocieron en 2017 y desde el inicio hubo una fuerte atracción.

Sin embargo, el actor reveló en el pódcast “Se regalan dudas” que, cuando comenzó a salir con quien hoy es su novia, ya llevaba más de un año separado de Tatiana, la madre de sus hijos.

