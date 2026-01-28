Aldo de Nigris reaparece con nuevo look; así luce el ganador de La casa de los famosos México | FOTOS y VIDEO

Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, llamó la atención en redes sociales luego de aparecer con un cambio de imagen que no pasó desapercibido entre sus seguidores. El exfutbolista y creador de contenido compartió su nuevo look, lo que generó reacciones inmediatas y comentarios de fans que notaron la diferencia respecto a su imagen habitual.

No te pierdas: ¿Aldo de Nigris y Aarón Mercury trabajarán juntos en 2026? Reciben predicciones del Psíquico de las estrellas

¿Por qué Aldo de Nigris cambió de look? Esto dijo sobre su nuevo cabello. / Foto: Redes sociales

¿Qué se hizo Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris compartió en redes sociales que decidió pintarse el cabello como parte de un cambio de imagen reciente. A través de un video, el creador de contenido explicó que acudió a realizarse el cambio y aprovechó el momento para recordar experiencias pasadas relacionadas con modificaciones en su apariencia.

En su mensaje, Aldo de Niris mencionó que una de las primeras veces que se pintó el cabello ocurrió cuando era niño, episodio que estuvo relacionado con su tío Poncho de Nigris, y que tuvo consecuencias en su etapa escolar. También recordó que, años después, volvió a modificar su look antes de su participación en La casa de los famosos, cuando optó por hacerse unos rayos.

“Iba a enseñarles mi cambio de look, me fui a pintar el pelo hace rato. Creo que nada más me lo había pinto de chiquito una vez, el tío Poncho me lo pintó y me suspendieron de la escuela, luego, antes de La casa de lo famosos me hice unos rayos”, dijo el creador de contenido.

No te pierdas: Julio César Jr. aparece con Aldo de Nigris tras salir de la cárcel, ¿qué hacen juntos? | FOTO

Aldo de Nigris habló sobre su nuevo look y explicó por qué decidió cambiar. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se cambió el look Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris explicó que la decisión de cambiar su look estuvo relacionada con la imagen que tuvo durante su participación en La casa de los famosos México 2025. El creador de contenido señaló que el estilo que llevaba en ese momento influyó para retomar una apariencia similar ahora, luego de notar cómo se veía con el cabello pintado.

De acuerdo con lo que compartió, durante su estancia en el reality show llevaba unos rayos en el cabello y esa experiencia fue determinante para repetir el cambio. El influencer mencionó que le gustó el resultado que tenía entonces y que por eso decidió volver a hacerlo, aun cuando el resultado final fue distinto a lo que acostumbraba.

“Cuando estaba encerrado traía unos rayitos, y dije: ‘Quiero hacerme lo mismo, quiero hacerme los rayos, porque me gustó como se veían, de repente, los rayos del pelo pintado’. Y quedé bien güero, quedé diferente, ¿sí o no?, pero no hay ped*”, puntualizó Aldo de Nigris.

No te pierdas: Aldo de Nigris y Abelito cometen tremendo error en vivo en el programa Hoy ¿Son los nuevos conductores?

Así luce Aldo de Nigris tras cambiar de look. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris nació el 27 de julio de 1999 y se dio a conocer principalmente a través de redes sociales. Su presencia en TikTok lo llevó a ganar visibilidad gracias a contenidos relacionados con memes y lip syncs, así como videos en los que comparte rutinas de entrenamiento en el gimnasio, material que forma parte constante de sus publicaciones.

En el ámbito digital, logró reunir una amplia audiencia. En TikTok, su cuenta aldotdenigris2 supera los 1.7 millones de seguidores, mientras que en Instagram suma más de tres millones, plataformas en las que mantiene contacto directo con quienes siguen su contenido y su día a día.

Antes de su etapa como creador digital, Aldo de Nigris estuvo ligado al futbol, ya que formó parte de Rayados de Monterrey, aunque no llegó a debutar de manera profesional. Más recientemente, amplió su proyección pública al convertirse en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, consolidando su presencia en el medio del entretenimiento.

No te pierdas: ¿Aldo de Nigris miente? Lo exponen por supuestamente fingir que viajaba en primera clase: “Vas en comercial”