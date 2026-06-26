Alicia Machado, ex Miss Universo, pide ayuda tras derrumbarse edificio de su familia: “Un tío no aparece”

La tragedia provocada por el doble terremoto que sacudió a Venezuela continúa dejando historias de dolor entre miles de familias. Ahora, es la voz la ex Miss Universo, Alicia Machado, quien reveló que varios de sus familiares resultaron afectados por el desastre natural. ¿Qué le pasó?

Alicia Machado busca a familiar tras doble terremoto en Venezuela / Redes sociales

¿En dónde fue el epicentro y de cuánto la magnitud del doble terremoto en Venezuela?

Los sismos que estremecieron a Venezuela durante la tarde del 24 de junio han provocado preocupación y angustia (hasta en ‘la Divaza’), pues varios famosos tienen familia en el país sudamericano.

De acuerdo con la información publicada, el epicentro se ubicó cerca de Morón, en el estado de Carabobo, aproximadamente 28 kilómetros al oeste de esa ciudad.

Los estados que registraron las mayores afectaciones fueron:



Trujillo,

Yaracuy,

Carabobo,

Miranda,

La Guaira y

Caracas.

Tan solo 39 segundos después del primer movimiento telúrico, registrado en una escala de 7.2, ocurrió un segundo sismo de mayor intensidad: 7.5 en escala de richter.

Las labores de rescate continúan de manera ininterrumpida, ya que los cuerpos de emergencia siguen buscando sobrevivientes entre los edificios que colapsaron a causa de los movimientos telúricos.

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Doble terremoto sacudió Venezuela. / Redes sociales

¿Alicia Machado en peligro por doble terremoto en Venezuela?

En una reciente entrevista concedida al canal NTN24, la ex Miss Universo, Alicia Machado, explicó que la tragedia dejó severas consecuencias para su propia familia. Según relató, su hermano mayor, quien continúa viviendo en Venezuela, perdió por completo su vivienda tras el colapso del edificio.

Machado describió que el rescate de su familiar fue particularmente complicado, ya que tuvo que ser evacuado prácticamente cargado por las escaleras debido a las condiciones en las que quedó la estructura.

Mi hermano el mayor que es el que está allá en Venezuela lamentablemente perdió su apartamento. Fue muy terrible para él, lo tuvieron que sacar casi cargado por las escaleras, fue muy traumático el momento con su hija y la familia. Alicia Machado

La situación también alcanzó a su madre, quien casualmente se encontraba de visita en Venezuela cuando ocurrieron los sismos. De acuerdo con Machado, ella tuvo que abandonar de inmediato el lugar donde se hospedaba para ponerse a salvo.

Sin embargo, uno de los momentos más angustiantes para la familia ha sido la desaparición de uno de sus tíos:

Mi mamá también estaba allá visitando estos días, tuvo que salir corriendo de su apartamento. Tengo un tío que no aparece. Ayúdenos. Alicia Machado

Por último, Alicia insistió en hacer donaciones y apoyar a las familias que ahorita lo requieren, más aún para la etapa más difícil: la recuperación.

Minuto 3:55 .

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¿Cuál es la cifra de muertos tras doble terremoto en Venezuela HOY 26 de junio?

La cifra de víctimas sigue incrementándose conforme avanzan las labores de emergencia. Según el informe oficial más reciente, los terremotos en Venezuela han cobrado la vida de al menos 589 personas y han dejado cerca de 2 mil 980 lesionados.

Mientras tanto, los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes, debido a que aún existen miles de personas que siguen desaparecidas.

Hace unas horas, un exjugador de la liga mexicana pidió ayuda para poder encontrar a su familia en Venezuela, ya que el edificio donde residen terminó derrumbado completamente.

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