¿Alicia Machado llamó al 911 por su hija? Revela que “se escapó” y lanza fuerte mensaje a padres

Alicia Machado volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no fue por la televisión ni por un reality, sino por una confesión muy personal que tocó fibras sensibles entre padres y madres. La ex Miss Universo abrió su corazón al contar que ha tenido que recurrir al 911 y a trabajadoras sociales para manejar conductas difíciles de su hija adolescente, en un proceso que describió como duro, real y sin miedo al qué dirán.

Sin mencionar nunca el nombre de la menor, la también actriz dejó claro que ser madre soltera en Estados Unidos, criando a una adolescente latina, no ha sido sencillo, y que pedir ayuda a las autoridades fue una decisión pensada desde el amor y la responsabilidad. Su testimonio generó conversación, empatía y también polémica.

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Alicia Machado / FB: Alicia Machado

¿Por qué Alicia Machado llamó al 911 por el comportamiento de su hija?

Durante su participación en el programa ‘Desiguales’, Alicia Machado explicó con total franqueza que hubo momentos en los que se vio rebasada como madre y decidió buscar apoyo institucional. Frente a Adamari López, Karina Banda y Migbelis Castellanos, la venezolana relató que no tuvo reparo en marcar al 911 cuando sintió que la situación se le salía de las manos.

“A mí no me ha importado ser Alicia Machado y tener que llamar al 911 y decir: ‘Miren señores, mi hija no me obedece, mi hija se escapó, mi hija salió sin mi permiso’” Alicia Machado

La ganadora de La casa de los famosos subrayó que este tipo de decisiones no la hacen una mala madre, sino una mujer consciente de que pedir ayuda también es una forma de proteger. Para ella, el error sería guardar silencio o permitir que los problemas crezcan.

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¿Qué dijo Alicia Machado sobre pedir ayuda a las autoridades en Estados Unidos?

La actriz Alicia Machado fue clara al señalar que una de las ventajas de vivir en Estados Unidos es el nivel de atención que existe para casos relacionados con menores de edad. Según explicó, el sistema brinda herramientas reales para apoyar a las familias que enfrentan conflictos con adolescentes.

“No les tengan miedo. Para eso están las autoridades”, dijo Machado, al tiempo que destacó que el acompañamiento social puede marcar una diferencia enorme en momentos críticos.

También explicó que, además del 911, recurrió en ocasiones a trabajadoras sociales, especialmente por situaciones relacionadas con el uso de redes sociales y actitudes que, como madre, le preocupaban.

“Yo he llamado en algún momento a las trabajadoras sociales por actitudes, con las redes sociales también caen en estas cosas que tú no sabes” Alicia Machado

Sus palabras fueron vistas por muchos como un mensaje directo a padres que atraviesan situaciones similares y no saben por dónde empezar.

Alicia Machado asegura que sufrió mucho en Miss Universo / Instagram

¿Qué mensaje envió Alicia Machado a los padres con hijos adolescentes?

Más allá de la polémica, Alicia Machado utilizó su experiencia para enviar un mensaje contundente a madres y padres que viven conflictos con sus hijos adolescentes. Lejos de juzgar, invitó a actuar con responsabilidad y buscar orientación profesional cuando sea necesario.

“Si usted ve que su hijo está en algo y no le obedece, llame a las trabajadoras sociales para que las ayuden”, recomendó.

La venezolana insistió en que estos recursos existen precisamente para evitar que los problemas escalen y para proteger tanto a los menores como a las familias.

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¿Cuántos hijos tiene Alicia Machado y qué ha dicho del padre de su hija?

Alicia Machado tiene una sola hija, quien está por cumplir la mayoría de edad. A lo largo de los años, la ex Miss Universo ha sido muy reservada respecto a la identidad del padre, una decisión tomada para cuidar la privacidad de su hija.

En una entrevista reciente con Carlos Mesber para el programa ¡Siéntese quien pueda!, Machado reconoció que ese es “el único tema” que todavía podría afectarle, pero no por ella, sino por su hija: “Y no por mí, porque yo conozco mi historia, por la niña”, puntualizó.

La actriz fue enfática al señalar que no tiene la obligación de explicar su pasado ni la vida del padre de su hija, y mucho menos alimentar especulaciones sobre situaciones que ocurrieron hace casi dos décadas.

“¿Por qué no hablan de la parte bonita de esa historia?”, cuestionó, al asegurar que mantiene una relación cordial y respetuosa con él.

Machado dejó claro que entre ella y el padre de su hija nunca hubo conflictos legales ni personales relacionados con la crianza. Según contó, siempre existió apoyo mutuo y respeto.

“Yo al papá de mi hija fuimos buenos amigos, lo quise mucho, él me cuidó mucho, me protegió mucho, me dio grandes consejos… me dio una hija espectacular” Alicia Machado

Además, señaló que nunca utilizaría una historia personal para dañar a alguien, especialmente cuando hay una hija de por medio. Para ella, la discreción también es una forma de amor.