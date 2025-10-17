Exhabitante de La casa de los famosos da detalles de su relación prohibida con Ricardo Arjona: ¿infidelidad?

Una nueva polémica rodea a Ricardo Arjona, luego de que una de sus exparejas, quién es actriz y exintegrante de La casa de los famosos, rompió el silencio para contar los secretos de la “relación escondida” que mantuvo con el cantautor guatemalteco.

Con declaraciones, la también figura televisiva reveló momentos y aspectos desconocidos de su vínculo con el intérprete de la canción El problema.

¿Quién es la exhabitante de La casa de los famosos que reveló detalles de su relación con Ricardo Arjona?

Se trata nada más y nada menos que de Alicia Machado. La actriz y exreina de belleza venezolana, quien también participó en La casa de los famosos, sorprendió al público al revelar detalles de ese romance “prohibido”.

Durante su revelación, Machado contó cosas que poco se sabían del amorío que mantuvo con Ricardo Arjona, el cual se dio hace varios años y que, aunque nunca fue público, estuvo lleno de momentos intensos.

¿Qué dijo Alicia Machado de su relación con Ricardo Arjona?

Alicia Machado rompió el silencio y habló abiertamente sobre su relación con Ricardo Arjona, desmintiendo rumores y ofreciendo su versión de los hechos. La actriz y exreina de belleza cuestionó la forma en que se presentó su historia y defendió su reputación.

“¿Por qué no le preguntan si yo fui importante?, ¿por qué no le preguntan a él por qué no se divorció?, ¿por qué no le preguntan a él por qué me llamaba, por qué me perseguía, por qué se aparecía en mi casa a las tres de la mañana?”, relató Machado en el podcast ChingonaMente.

La ex Miss Universo también aclaró que ella tenía 19 años y el 40 y no 35, cuando se conocieron, pero acusó que el cantante “se quita los años”.

Detalló que en aquel entonces el cantautor “volvía, me pedía perdón y decía que la había dejado, que se iba a divorciar, que él estaba separado. Que no era verdad, que nunca había estado casado con nadie”.

Con firmeza, Machado finalizó señalando que los rumores sobre ella y un hombre casado eran injustos: “¿Por qué me quieren ensuciar la reputación diciendo que anduve con un hombre casado, pero el casado era él, no yo?”, cuestionó.

¿Cómo fue la relación entre Alicia Machado y Ricardo Arjona?

La relación entre Alicia Machado, exparticipante de La casa de los famosos, y Ricardo Arjona tuvo lugar en la década de los 90, un periodo que marcó tanto la carrera del cantautor guatemalteco como la vida de la actriz y exreina de belleza venezolana. En aquel entonces, Arjona estaba casado con su primera esposa, Leslie Torres, también exreina de belleza, lo que convirtió su vínculo con Machado en un romance complicado y lleno de secretos.

Machado ha contado en diversas ocasiones que la relación nunca se formalizó, a pesar de la cercanía y la intensidad de su vínculo, pues aunque él prometía que se divorciaría, eso nunca ocurrió.

La ex Miss Universo ha destacado en entrevistas que la situación fue difícil no solo por la presencia de terceros, sino también por la constante ambigüedad de Arjona, quien alternaba entre la cercanía y la distancia, generando confusión y frustración.

