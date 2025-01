Alicia Machado harta de Selena Gomez “víctima” y su ‘Tengo sangre latina y no sabes ni hablar el idioma’

Alicia Machado ha dado mucho de qué hablar en los últimos días por el comentario directo que escribió en el Instagram de Selena Gomez, luego de que esta última subiera un video llorando por las recientes deportaciones masivas de migrantes en Estados Unidos.

“Muchacha pe… Ya pónganse a estudiar español y al gym. Te mando mis proteínas @aliciamachadodietplan. Aburre Jessy (el personaje de Selena en ‘Emilia Pérez’ @selenagomez”, escribió.

Si bien al principio se dudó de la veracidad de dicho comentario, pues muchos usuarios afirmaron no haberlo encontrado, la venezolana admitió que sí eran sus palabras. Por si esto fuera poco, arremetió nuevamente contra la exestrella Disney por, según ella, siempre hacerse la “víctima”.

Comentario de Alicia Machado contra Selena Gómez / Redes sociales

Te podría interesar: Selena Gomez llora destrozada y pide perdón a México en transmisión en vivo

Alicia Machado defiende su comentario contra Selena Gómez de llamarla pend... y mandarla a estudiar español y al gym

En una reciente entrevista para el programa ‘La mesa caliente’, la también ganadora de ‘La casa de los famosos Telemundo’, manifestó que siempre está al pendiente de las redes sociales y vio el video de Selena llorando por el tema de las deportaciones de migrantes en Estados Unidos.

La famosa quien podría participar en la versión All-stars de La casa que está por estrenar, señaló que el clip de Gomez estuvo fuera de lugar y sostuvo que solo usaba el asunto de los migrantes y sus raíces latinas para victimizarse, de la misma forma que lo hace cuando habla del lupus, enfermedad que padece Gomez.

Alicia Machado “Veo las redes sociales. Actúo como una persona normal. Soy empresaria. Soy una mamá. Soy una mujer activista desde 1997. No puedes vivir constantemente con una actitud de víctima. De repente, eso me molestó un poco de ella. O sea, como que todo el tiempo está de víctima: ‘Es que estoy enferma. Es que tengo (tal cosa)’”

No te pierdas: Selena Gomez responde a amenazas de deportación de político de Trump, al defender a migrantes mexicanos

Alicia Machado le pide a Selena Gomez que deje la lloradera y se ponga a estudiar para no hacer el ridículo cuando le den personaje de latina

Alicia recordó que, a lo largo de su vida, ha tenido diversos padecimientos, entre ellos, cáncer de mama, desórdenes alimenticios y problemas de riñón, por lo que considera que Selena debería seguir su ejemplo y mantenerse fuerte, en lugar de llorar.

“Mi bandera en este momento es simplemente fuerza. Tenemos que estar fuertes. Selena es una estrella. Esa niña está en los medios desde chiquita. Lo que quise decir es lo que dije y lo escribí y punto. Sí, mija, deje la lloradera”, expresó.

Asimismo, le aconsejó que “estudiara español” para que “no vuelva a hacer el ridículo en otra película donde le den un personaje de latina”. Esto, en referencia a las críticas que ha recibido por su inentendible pronunciación en español en la película ‘Emilia Pérez’.

“La señorita lleva 20 años de marketing gringo, que me choca. El marketing de los gringos es: ‘Tengo sangre latina y no sabes ni hablar el idioma’. Le dan un personaje en una película que, perdónenme,— en mi opinión, esa película no me gustó— es una ofensa”, expresó.

Emilia Pérez / Captura de pantalla

Alicia Machado cree hipócritas las críticas en su contra por lo que dijo sobre Selena Gomez

Ante las declaraciones de la actriz, una de las conductoras del programa intentó defender a Selena, algo que, aparentemente, molestó a Alicia, pues dijo que muchos latinos consideran “intocables” a las celebridades extranjeras.

“A Alicia Machado sí la pueden insultar, ofender, humillar, pero yo no le puedo decir nada a otro artista gringo (porque se enojan)”, indicó.

Si bien la conductora de “La mesa caliente” le comentó a Alicia que se había pasado con “mandar al gym” a Selena, la venezolana simplemente dijo que le daría ese consejo las veces que sea. Incluso, dejó claro que no le interesan si, en algún momento, le llegan a dar una recomendación parecida”.

“La mando las veces que se me dé la gana y a ti también, porque sí. Tengo 47 años, fui Miss Universo cuando era una niña de 18 años y mírame ahora, y no tengo ni una sola liposucción, mi amor. Sí, sí me gustaría (que me dieran ese consejo)”, concluyó.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios la respaldaron, mientras que otros simplemente lamentaron que siguiera sin empatizar con Selena. En tanto que varios la felicitaron por no retractarse de sus palabras, a diferencia de Eugenio Derbez, quien, en su momento también criticó la actuación de Selena en ‘Emilia Pérez’ y terminó disculpándose.

Mira: Niurka le responde a Alicia Machado por “excluirla” de ‘LCDLF All stars': “Intolerante a la mediocridad”