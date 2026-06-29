Mujer embarazada da a luz entre los escombros tras los terremotos en Venezuela: ¡Así fue el momento! VIDEO

La tragedia que ha envuelto a Venezuela tras el doble terremoto el pasado 24 de junio parece tener un poco de luz, ya que se viralizó el momento en el que una mujer da a luz bajo los escombros de un edifico derrumbado en La Guaira, uno de los lugares más afectados en el país. ¿Cómo fue el momento?

El pasado 24 de junio, un doble terremoto azotó Venezuela / Redes sociales

¿Cuántos muertos se registran en Venezuela HOY 29 de junio, tras doble terremoto?

La Guaira figura entre las localidades que sufrieron los daños más severos tras los dos terremotos consecutivos en Venezuela. Numerosos edificios colapsaron y decenas de familias quedaron atrapadas bajo los escombros, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de búsqueda y rescate.

Autoridades y cuerpos de emergencia continúan removiendo estructuras derrumbadas con la esperanza de encontrar más sobrevivientes, mientras miles de personas permanecen en refugios temporales tras perder sus viviendas.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 son considerados uno de los eventos sísmicos más intensos registrados en Venezuela, y hasta la mañana de este lunes 29 de junio, son contabilizadas 1450 muertos y más de 3000 heridos .

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¿Cuántos muertos se registran en Venezuela HOY 29 de junio? / Redes sociales

¿Cuál es el video en el que una mujer da a luz entre los escombros, tras doble terremoto en Venezuela?

En medio de la devastación provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, una mujer dio a luz en plena calle, después de ser rescatada de un edificio colapsado en La Guaira. El momento, captado en video, ha dado la vuelta al mundo por representar un rayo de esperanza entre la tragedia.

El nacimiento ocurrió al aire libre, rodeado de rescatistas, vecinos y personal médico que improvisó un espacio para atender la emergencia mientras continuaban las operaciones para localizar sobrevivientes entre los escombros.

La escena fue compartida en redes sociales por la doctora María Fernanda Terán, quien participó directamente en el parto. En el video, que rápidamente se volvió viral, se observa a la médica arrodillada junto a la madre, sosteniendo al recién nacido apenas unos instantes después del alumbramiento:

Traer un Bebé al mundo mientras la tierra tiembla en #laguairavenezuela. Es el desafío más grande de mi vida. Dra. María Fernanda Terán

El nacimiento ocurrió sin complicaciones mayores, pese a las condiciones extremas en las que se desarrolló el procedimiento.

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¿Cuál es el estado de salud de la mujer que dio a luz tras doble terremoto en Venezuela?

Medios locales informaron que tanto la madre como el bebé permanecen en buen estado de salud después del nacimiento, en pleno caos tras los dos terremotos en Venezuela el 24 de junio. Alicia Machado fue una de las famosas afectadas por la catástrofe.

Aunque la identidad de la mujer no ha sido revelada públicamente, se sabe que fue atendida inmediatamente tras dar a luz y posteriormente trasladada para recibir atención médica especializada.

Hace unas horas se confirmó la muerte de un querido comediante, quien fue encontrado bajo los escombros y posteriormente filtraron la última conversación realizada con él.

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