Terremoto en Venezuela: Actor de ‘El amor invencible’ relata cómo quedó la casa de su familia y pide ayuda: VIDEO

Daniel Elbittar Villegas, actor venezolano, habló con la prensa de la tragedia que ocurrió el miércoles en su país de origen, Venezuela, tras un doble sismo de 7.2 y 7.5 y una tercera réplica de 4.5 en la madrugada del jueves. ¿Qué dijo el actor de la telenovela ‘El amor invencible? Te contamos.

¿Cómo es la situación de Venezuela en este momento?

A dos días del sismo, continúan surgiendo videos, testimonios y fichas de ayuda que describen lo qué sucede en Venezuela después del 24 de junio. Diarios locales explican que el sistema sanitario de aquel país se mantiene en condición frágil.

De acuerdo con un periódico local, los hospitales en las zonas afectadas atienden a los afectados, quienes presentaron fracturas, traumatismos craneales y heridas por aplastamiento, así como otras derivadas del colapso de edificios. El director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud, una división regional de la OMS, explicó que: “las prioridades sanitarias inmediatas incluyen la gestión de grandes números de víctimas, especialmente en zonas con edificios derrumbados”.

La cifra de muertos ronda las 900 personas y la de heridos, más de tres mil. Las personas desaparecidas, según reportes, son alrededor de 50,947 y en redes sociales circulan imágenes de quienes continúan buscando a sus conocidos y familiares.

Fichas de personas desaparecidas tras terremoto en Venezuela / redes sociales

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Actor venezolano Daniel Elbittar pide apoyo a Venezuela desde México ¿Qué dijo?

Daniel Elbittar, desde Ciudad de México, explicó la situación de su familia, quienes que viven en Venezuela, y dio detalles de todo lo sucedido en la casa de su madre.

Mi mamá y mis hermanas esán allá, todo pasó en la casa de mi mamá que es una sola planta, se cayó parte de la cocina y varios lugares de la casa. Gracias Dios no pasó a mayores. Daniel Elbittar

El actor expresó su sentir y deseo por superar esta situación: “Ver a un país en la ruina es muy fuerte, perdón pero, espero que como país salgamos adelante”.

Edificios con daños visibles en la superficie tras doble terremoto. / Redes sociales

El actor de ‘Siempre tuya Acapulco’ también pidió que esta situación se humanice y llamó a otros artistas mexicanos y venezolanos a difundir el mensaje y apoyar en la situación que atraviesa su país. Agregó:

“Es súper importante que el mensaje se difunda y la gente sepa los centros de acopio que puede haber”. Daniel Elbittar

Playa Grande, hoy.



Estuvimos civiles toda la tarde en el primer y segundo edificio del vídeo, nos arrastrábamos para poder entrar a espacios colapsados en el piso 5 donde el techo colapsó. El piso 6 colapsó totalmente. No escuchamos más personas, ni vimos, en todas esas horas pic.twitter.com/oF0cfl93qV — Angel Moreno Medina (@AngelMoreno_LM) June 26, 2026

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¿Qué ciudades afectó el terremoto en Venezuela?

La ciudad más afectada fue La Guaira, una ciudad costera de Venezuela. Los sobrevivientes de la catástrofe se quedan parados frente a lo que hasta hace unos días, era su hogar.

Las labores de rescate continúan, y se pide atención especial en edificios residenciales, como el Coral Beach, donde se reportó la muerte de la actriz Yorgelys Delgado.