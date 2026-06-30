Eréndira Ibarra de luto; revela que su familia está entre las víctimas del sismo en Venezuela: “en casa hay dolor”

El dolor tocó de cerca a Eréndira Ibarra. La actriz confirmó que su familia está entre las víctimas de los sismos en Venezuela. Entre lágrimas, alzó la voz para pedir apoyo internacional y solidaridad ante una tragedia que ya suma miles de víctimas.

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¿Qué pasó con la familia de Eréndira Ibarra tras el sismo en Venezuela?

La actriz mexicana Eréndira Ibarra, que participó en Matrix 4, se volvió tendencia luego de compartir que su familia está entre las víctimas del sismo en Venezuela, una tragedia que sacudió al país el pasado 24 de junio. Durante una entrevista, la también activista no pudo contener el llanto al hablar del impacto del terremoto en su entorno más cercano.

Eréndira Ibarra, cuyo esposo es venezolano, dejó claro que la tragedia no es ajena a su vida personal. Al contrario, la situación en Venezuela la atraviesa profundamente, pues sus seres queridos viven allá y han sido directamente afectados por el desastre natural.

“Ando con el corazón un poco roto por la situación en Venezuela. Mi familia es venezolana, mi esposo es venezolano, mi corazón está allá” Eréndira Ibarra

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¿Quién murió en la familia de Eréndira Ibarra durante el terremoto en Venezuela?

Uno de los momentos más desgarradores de su testimonio fue cuando Eréndira Ibarra confirmó la muerte de un familiar cercano. Se trata de un primo de su esposo, quien no sobrevivió al terremoto en Venezuela y falleció junto a su familia.

“Falleció el primo de mi esposo con todas su familia, entonces, en mi casa hay mucho dolor” Eréndira Ibarra

La noticia también ha generado reacciones en redes sociales, donde seguidores de la actriz han mostrado su apoyo y solidaridad ante la pérdida, al tiempo que replican su llamado de ayuda.

Eréndira Ibarra rompe el silencio sobre la tragedia en Venezuela y cuestiona la falta de apoyo

Más allá del dolor personal, Eréndira Ibarra aprovechó su espacio mediático para hacer un llamado contundente a la empatía y la acción. La actriz pidió dejar de lado diferencias políticas y enfocarse en la ayuda humanitaria.

“Deberíamos de dejar de politizar y simpatizar, porque nadie quiere que esto le suceda a nadie”, expresó, subrayando la urgencia de actuar ante la crisis.

Además, comparó la magnitud del desastre con escenarios conocidos en México, señalando que el impacto sería equivalente a la caída de tres unidades habitacionales de Tlatelolco, lo que dimensiona la gravedad del sismo en Venezuela.

Eréndira también cuestionó la respuesta internacional, señalando que no ha sido suficiente ante la magnitud del desastre.

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¿Eréndira Ibarra pide ayuda para Venezuela tras los sismos?

Ante la devastación causada por los terremotos en Venezuela, Eréndira Ibarra pidió apoyo urgente para las víctimas y destacó que la reconstrucción será un proceso largo que podría tardar años.

En este contexto, resaltó la importancia de la solidaridad internacional, especialmente de México, recordando que ciudadanos venezolanos brindaron ayuda durante el sismo de 2017 en la Ciudad de México.

Actualmente, voluntarios continúan con labores de rescate en Venezuela, mientras que distintos países han enviado equipos especializados para buscar sobrevivientes entre los escombros. Se estima que la cifra de muertos supera los 1,700, lo que convierte esta tragedia en una de las más graves en la historia reciente del país.

México, por su parte, ha respondido con el envío de brigadas de rescate a Venezuela y la apertura de centros de acopio para recolectar víveres, medicinas y artículos de primera necesidad destinados a las zonas afectadas.