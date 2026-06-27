Querido actor rescatado entre los escombros del doble sismo en Venezuela; piden ayuda para salvarlo: FOTO

El pasado 24 de junio, Venezuela fue víctima de un doble sismo. De acuerdo con informes oficiales, el primero fue de 7.2 grados y el segundo de 7.5. Ambos ocurridos con segundos de diferencia. El epicentro se registró cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas.

Te podría interesar: ¿Mhoni Vidente predijo los terremotos en Venezuela y el triunfo de México en el Mundial 2026? Esto fue lo que dijo

El pasado 24 de junio, dos sismos azotaron Venezuela / Redes sociales

¿Cuáles son las cifras de muertos y desaparecidos del doble sismo en Venezuela?

Se ha informado que los estados más afectados por el doble terremoto en Venezuela son Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Miranda, La Guaira y Caracas. En los videos que circulan en redes sociales, se pueden ver edificios completamente destruidos y residencias con graves afectaciones.

Según lo reportado por las autoridades, la cifra hasta el momento es de mil 430 muertos, así como 3 mil 238 heridas y 3 mil 142 quedaron sin hogar. Además de que aún hay miles de desaparecidos. Los servicios de emergencia ya están trabajando en las labores de rescate.

“A esta hora hemos tenido 432 eventos ‌sísmicos. Los dos terremotos fatídicos del 24 de junio a las seis de la tarde y después de esos dos terremotos hemos ‌tenido 430 réplicas. Eso habla del poder devastador y letal que estos dos terremotos y sus réplicas también han tenido”, manifestó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hace unas horas.

Ciudadanos han declarado que los hospitales del país están colapsados y son los mismos familiares quienes han tenido que trasladar a sus seres queridos a la morgue.

Muchas celebridades como Ángela Aguilar y Kimberly Loaiza se han solidarizado con el pueblo venezolano y han compartido campañas de ayuda.

No te pierdas: Terremoto en Venezuela: Laura Flores, Geraldine Bazán, Ricky Martín y más famosos envían mensajes de ayuda

Enrique Izquierdo, actor venezolano, es rescatado de los escombros

Hace algunas horas, el actor Nacho Huett reportó que su colega Enrique Izquierdo había sido rescatado de los escombros que dejaron los terremotos en Venezuela. El histrión pidió ayuda para conseguir “una ambulancia de terapia intensiva con equipo BIPAP”.

Si bien no dijo mucho sobre el estado médico de Izquierdo, dejó ver que estaría grave. Compartió el número de Ayerim Izquierdo, hermana de Enrique, quien está gestionando el tema de las donaciones.

“Quien pueda ayudar a conseguir una ambulancia de terapia intensiva con equipo BIPAP para trasladar a Enrique Izquierdo (quien fue actor de Rctv). Fue rescatado debajo de escombros. Dejo el contacto de su hermana Ayerim Izquierdo si alguien puede ayudar”. Nacho Huett

Hasta el momento, no hay más actualizaciones sobre lo que habría pasado con la celebridad o si se logró conseguir la ambulancia. En tanto que los usuarios le han ofrecido todo su apoyo y han prometido orar por él.

Piden ayuda para el actor Enrique Izquierdo / Redes sociales

¿Quién es Enrique Izquierdo, actor venezolano rescatado de los escombros?

Enrique Izquierdo es un actor venezolano de 63 años. Su debut en el cine fue en 1984, con el cortometraje ‘La última rosa’. Con el tiempo, se le vio en otras películas y melodramas como:

Blue jeans

Por estas calles

Archivo criminal

Mi gorda bella

Qué buena se puso Lola

Las bandidas

Mi gorda bella

Estaba viviendo en Caracas, uno de los estados venezolanos más afectados por el doble sismo. Se desconoce si padece alguna enfermedad grave o en qué estado quedó tras el desastre natural.

De acuerdo con información médica oficial, los equipos BiPAP son dispositivos para facilitar la respiración y suelen ser usados en pacientes con EPOC o alguna insuficiencia cardíaca.

Mira: Terremoto en Venezuela: Actor de ‘El amor invencible’ relata cómo quedó la casa de su familia y pide ayuda: VIDEO