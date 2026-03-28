Galilea Montijo celebra a su hijo acompañada de su novio Isaac Moreno y su ex, ¡todos juntos!

La conductora Galilea Montijo volvió a colocarse en la conversación pública luego de compartir, a través de distintos videos difundidos por su círculo cercano, momentos de una celebración familiar en el puerto de Acapulco. El evento tuvo lugar con motivo del cumpleaños de su hijo, fruto de su relación con Fernando Reina.

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Galilea Montijo y Natalia Téllez odiaban la navidad / IG: @natalia_tellez / @galileamontijo

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños del hijo de Galilea Montijo?

La celebración del hijo de Galilea Montijo, se pudo percibir en redes sociales, reunió a familiares y personas cercanas en un ambiente festivo. De acuerdo con los videos compartidos por Fernando Reina, el evento incluyó decoración temática, música y diversas actividades para conmemorar los 14 años del menor.

En el material audiovisual se observa la llegada de Galilea Montijo junto a Isaac Moreno, ambos reaccionando a los detalles del lugar. Posteriormente, se aprecia el desarrollo de la fiesta con momentos de convivencia entre los invitados, así como escenas familiares que fueron recopiladas en un clip de corta duración.

Uno de los elementos que destacó en la celebración fue la presencia de una persona identificada como “Doña Martha”, quien forma parte del entorno cercano de Fernando Reina y sus hijos. En los videos se muestra la cercanía que mantiene con los integrantes de la familia, incluyendo al festejado.

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Doña Martha / Instagram

¿Qué pasó entre Galilea Montijo y su exesposo Fernando Reina durante el evento?

Dentro del mismo video difundido por Fernando Reina, se muestra el momento en el que Galilea Montijo y su exesposo coinciden en el lugar. Las imágenes captan un saludo entre ambos, el cual se da de forma cercana frente a otros asistentes.

Este encuentro ocurre en el contexto de la relación que ambos han mantenido tras su separación, la cual fue anunciada públicamente en marzo de 2023. Desde entonces, la conductora ha señalado en distintas ocasiones que existe comunicación entre ellos enfocada en la crianza de su hijo.

Durante la celebración, no se registraron incidentes ni declaraciones adicionales dentro del material compartido, limitándose a documentar la convivencia en el marco del evento familiar.

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Galilea Montijo y Fer Reina / Captura de pantalla

Galilea Montijo / Instagram

¿Cómo anunció Galilea Montijo su separación de Fernando Reina en 2023?

El 10 de marzo de 2023, Galilea Montijo dio a conocer su separación de Fernando Reina mediante un comunicado público. En ese momento, explicó que la decisión se tomó de común acuerdo y en términos que calificó como civilizados.

En su mensaje, la conductora hizo referencia a la dinámica familiar que mantendrían tras la ruptura, destacando la importancia del bienestar de su hijo. También mencionó que continuarían en contacto como parte de su responsabilidad compartida como padres.

A lo largo de sus declaraciones, Galilea Montijo se refirió a la relación que construyó durante los 11 años de matrimonio con Fernando Reina, así como al papel que él desempeña en la vida de su hijo. Asimismo, señaló que la convivencia entre ambos seguiría presente dentro del entorno familiar.

“Porque si algo vi en él es que es un gran aparte de gran papá, un gran, gran exesposo, y siempre me dio a mí ese ejemplo de papá presente aunque no estuviera todos los días con sus hijos.” Galilea Montijo

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Así anunció Galilea Montijo su divorcio de Fernando Reina: