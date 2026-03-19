Conductor de Hoy interrumpe trasmisión EN VIVO y enciende alarmas al revelar lesión; así reaccionaron en el foro

La transmisión en vivo del programa Hoy dio un giro inesperado cuando uno de sus conductores decidió frenar todo para hablar de su estado de salud. El momento no pasó desapercibido. Sus compañeros reaccionaron de inmediato, especialmente Galilea Montijo, quien no dudó en cuestionarlo en vivo, generando una conversación que mezcló humor, preocupación y una dosis de polémica.

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¿Qué conductor de Hoy interrumpió la transmisión en vivo y por qué alarmó al foro?

El conductor de Hoy que encendió las alarmas al aire fue Paul Stanley, una de las figuras más reconocidas del matutino de Las estrellas. En la mañana de este 19 de marzo, el también presentador interrumpió la charla mientras promocionaba su proyecto para destapar que estaba lidiando con una lesión en el brazo y que, por indicación médica, acababan de infiltrarlo para aliviar el dolor. La escena ocurrió en vivo, con cámaras, compañeros y audiencia atentos, lo que convirtió la confesión en tema central del programa Hoy.

“No se pierdan, lunes 23 de marzo 3:30 de la tarde en Las estrellas, ‘Lo tomas o lo dejas’... Sin brazo, ahorita, ando infiltrado, pero…”. Paul Stanley

La frase, mitad broma y mitad desahogo, confirmó que la molestia era real y que ya había pasado por un procedimiento médico.

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¿Cómo reaccionaron Galilea Montijo y Shanik Berman a la lesión de Paul Stanley en Hoy en vivo?

El foro de Hoy no se quedó mudo. Apenas Paul Stanley confesó que andaba “infiltrado”, sus compañeros se preocuparon.

Galilea preguntó: “¿No te anestesiaron?, ¿te dolió?... Amo nuestras edades que ya pasamos doctores”.

Mientras tanto, Shanik Berman. directa como siempre, lanzó la broma que encendió la risa en el foro: “Es que los hombres se quejan por muy poquito, imagínatelo pariendo”

Y Paul lo corroboró, entre risas y gesto de resignación: “Hijo de su, sí me anestesiaron, pero mira como muñeco de trapo”

Hasta el momento, Paul Stanley no ha actualizado su estado de salud ni ha dado detalles sobre cómo ocurrió la lesión o qué la provocó. Por ello, sus seguidores permanecen atentos a cualquier señal o nueva información sobre su recuperación.