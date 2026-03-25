Miroslava Montemayor reaparece desde el hospital tras retiro de la TV por problemas de salud: ¡Busca enfermero!

La conductora deportiva Miroslava Montemayor reapareció en redes sociales desde una cama de hospital, luego de haber anunciado su retiro del programa de televisión del que es parte por motivos de salud y hasta está buscando enfermero, ¿qué dijo y cuál es su estado de salud? Te contamos todos los detalles.

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Miroslava Montemayor comparte foto desde el hospital tras su retiro temporal. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Miroslava Montemayor?

Miroslava Montemayor informó a su audiencia que haría una pausa en sus actividades profesionales debido a un tema de salud que requería atención. A través de un mensaje, explicó el motivo de su ausencia y la decisión de enfocarse en su recuperación durante ese periodo.

“Les tengo que dar un anuncio: estaré ausente un par de semanas porque mi cuerpo decidió quebrarse en las peores instancias; entonces me iré a arreglar esa pierna” Miroslava Montemayor

Esto lo dijo la conductora durante la emisión del programa de TNT Sports sin revelar los detalles de por qué se sometería a cirugía.

No obstante, dejó claro que su retiro no sería definitivo y que planea mantenerse en contacto con quienes siguen su trabajo. “Regresaré lo más pronto posible; espero que sean menos de seis semanas. Ahí vamos a estar en redes sociales, comunicándome con todos ustedes. Los voy a extrañar muchísimo; espero que ustedes también me extrañen”, dijo la presentadora de deportes.

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Así reapareció Miroslava Montemayor desde el hospital tras su pausa. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Miroslava Montemayor?

Miroslava Montemayor reapareció en sus redes sociales tras haber anunciado su ausencia temporal, esta vez desde una cama de hospital. En la imagen que compartió, se le observa recostada mientras muestra parte del proceso que atraviesa, lo que permitió a sus seguidores conocer cómo se encuentra después de su intervención. Además, la presentadora busca enfermero.

“Ya me arreglaron mi piernita… Ando buscando enfermero”, escribió junto a la fotografía, donde también se aprecia que tenía su celular en mano. En otra de las publicaciones, dejó ver que, incluso en ese momento, seguía al pendiente del deporte al observar un partido de la UEFA Champions League desde su dispositivo móvil.

Con estas publicaciones, la conductora dio señales de cómo evoluciona su recuperación, manteniéndose activa en redes sociales tal como lo había adelantado, tras su procedimiento médico.

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Miroslava Montemayor compartió fotos desde el hospital. / Redes sociales

¿Quién es Miroslava Montemayor?

Miroslava Montemayor es una presentadora deportiva y modelo originaria de Monterrey, Nuevo León, nacida el 5 de enero de 1990. Estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Química, y desde sus primeros años también participó en certámenes de belleza, donde obtuvo el título de Señorita UANL 2011 y formó parte de competencias estatales y nacionales, así como de un certamen internacional en Japón.

Su trayectoria en medios comenzó en TV Azteca Noreste, donde inició como comunicadora cubriendo distintos eventos deportivos, incluyendo el Pro Bowl y el Super Bowl. Posteriormente, en 2015, se integró a ESPN, donde fue presentadora de contenidos relacionados con la NFL y participó en programas como *Los Capitanes*, espacio en el que compartió mesa con José Ramón Fernández.

En 2021, se incorporó a TNT Sports México, donde ha sido parte de la cobertura de la UEFA Champions League. A lo largo de su carrera, ha mantenido presencia en la conducción de eventos deportivos, combinando su experiencia en televisión con su interés por el deporte, en particular el futbol.

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