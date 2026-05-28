¿Briggitte Bozzo confirma su boda? Ella da detalles y el lugar, pero, ¿se la viven peleando? Esto aseguran

La relación entre Briggitte Bozzo y Jason Romo podría llegar al altar próximamente. A un año de haber retomado su relación sentimental, la pareja confirmó públicamente que tiene intenciones de casarse, pero paralelamente, surgen rumores de presuntas peleas. ¿Se cancela?

Briggitte Bozzo planea casarse, pero filtran peleas con novio / Captura de pantalla

¿Briggitte Bozzo confirma que se casa con Jason Romo próximamente?

Desde que retomaron su romance en 2025, Briggitte Bozzo y Jason Romo se han mostrado más unidos. La pareja había atravesado un distanciamiento antes de que la actriz ingresara a la segunda temporada de La casa de los famosos México, situación que generó especulaciones entre sus seguidores.

Ahora, en un encuentro con TVNotas, la actriz habló abiertamente sobre las intenciones de ambos para tener su gran día:

Lo hemos hablado, puede que pronto, ya lo hablamos, lo hemos hablado (...) siento también que estamos recorriendo nuestra relación, disfrutándonos, viviéndonos, en su momento se dará. Briggitte Bozzo

En un encuentro posterior, Briggitte fue abordada nuevamente, y ahí fue que dijo su lugar ideal para el día de su boda: “ Yo creo que aquí en México. Me gustaría casarme en el rancho de mi novio en Jalisco. La otra opción podría ser Bali (Indonesia) ”, aseveró.

Jason Romo y Briggitte Bozzo planean casarse / Redes sociales.

Aunque no hay una fecha concreta, ambos sí han imaginado el día y hasta hablado de los posibles lugares. Pero... ¿por qué aseguran que su relación es de altibajos?

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¿La actriz Briggitte Bozzo y su novio, Jason Romo, pelearon durante un reciente viaje?

Todo comenzó con un viaje organizado por una agencia, la cual invitó a diferentes influencers y conductores como Briggitte Bozzo, Pedro Sola, Wendy Guevara, pero con un incidente que sacudiría su tranquilidad.

Según relató Gabo Cuevas, pudo obtener información acerca del comportamiento de Briggite y Jason durante el viaje de avión. En dicho traslado, ambos presuntamente habrían estado peleando de manera constante.

El problema habría surgido por un “cambio de lugar”, ya que el aire acondicionado de la aeronave era algo que deseaba tener Bozzo:

Briggitte se la pasó peleando en el avión con su pareja. De las 14 horas que duró el vuelo, 10 horas en discusión. Que era discusión, tras discusión. Gabo Cuevas

Según lo relatado por Cuevas, la discusión comenzó a crecer todavía más, pues Briggitte habría aprovechado el momento para sacar algunas cosas que traía dentro: “ Es que eres esto, es que eres el otro, es que no me procuras, que te valgo ”, dijo Gabo.

Aunque esta versión no ha sido confirmada por ninguna de las dos partes, en comentarios sí creen que la pareja no pasa por el mejor de sus momentos. ¿Será?

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@gabocuevasc Pleitazo de pareja en el famoso viaje a #Corea de viajeslili… @Briggi Bozzo y su novia discutieron por horas en el vuelo y los pasajeros no soportaron las actitudes tóxicas de la pareja. #chisme ♬ sonido original - Gabocuevasperiodista

¿Quién es Briggitte Bozzo y en qué programas ha participado?

Briggitte Bozzo es una actriz, cantante e influencer de quien han especulado sobre un embarazo, conocida por su participación en diferentes programas de televisión.

Su debut en la televisión mexicana ocurrió cuando era niña y rápidamente participó en varias producciones de Televisa, especialmente en telenovelas infantiles y juveniles.

Entre los proyectos más destacados en los que ha participado se encuentran:



Abismo de pasión ,

, Corazón valiente ,

, Silvana sin lana y

y Like, la leyenda.

Además de la actuación, en redes sociales logró reunir millones de seguidores gracias a publicaciones relacionadas con moda, estilo de vida, maquillaje y momentos de su día a día.

Su popularidad creció todavía más tras su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos México, donde Briggitte protagonizó polémicos momentos.

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