La casa de los famosos: Exparticipante, tras revelar que es bisexual, confirma romance con compañero de reality

Después de más de un mes separados, dos exparticipantes de La casa de los famosos 2026 se reencontraron finalmente, luego de que fuera la “pareja de la temporada”. Ahora, protagonizan un emotivo video y desatan rumores de romance. ¿Quiénes son?

La casa de los famosos 2026: ¿Quiénes son los exparticipantes que iniciarían romance?

¿Quiénes son los exparticipantes de La casa de los famosos 2026 que iniciarían romance?

La historia entre Caeli y Kenzo sorprendió a muchos espectadores de La casa de los famosos 2026, desde sus primeros acercamientos dentro del reality. Lo que comenzó como una amistad se transformó rápidamente en una relación sentimental.

En diferentes momentos del programa ambos fueron captados abrazados, dándose besos y apapachándose, haciendo evidente que su conexión iba más allá de una amistad.

Kenzo abandonó la competencia el 27 de abril de 2026, durante la décima gala de eliminación de La casa de los famosos 2026. Su salida generó las lágrimas de la influencer. Por su parte, Caeli quedó fuera del reality el 1 de junio de 2026, a solo dos semanas de la gran final.

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Caeli y Kenzo en La casa de los famosos 2026 / Telemundo

¿Cómo fue el reencuentro entre Kenzo y Caeli, exparticipantes de La casa de los famosos 2026?

La espera para el reencuentro de Kenzo y Caeli (quien sufrió la filtración de unas polémicas fotos) finalmente terminó este fin de semana, momento que la influencer grabó y compartió a sus seguidores con el siguiente mensaje:

Un mes y medio para volver a vernos pero ahora en la vida real. Valió la pena la espera. Caeli

El video muestra a ambos fundiéndose en un abrazo y múltiples besos, haciendo evidente, para muchos, el inicio de un romance que comenzó dentro de las cámaras del reality.

En comentarios varios famosos celebraron su relación, aquí algunos de los mensajes:



Sandra Itzel : “Y que sigan hablando… Adentro siempre te dije que no hicieras caso, que tú siguieras con ese amor ”.

: “Y que sigan hablando… Adentro siempre te dije que no hicieras caso, ”. Víctor Guadarrama : “Te merecer ser feliz, hermana” y,

: “Te merecer ser feliz, hermana” y, Félix Arroyo : “Qué hermosa Caeli”.

¿Será que veremos a la pareja junta en próximos eventos? Este sería uno de los casos más recientes de relaciones que surgen en programas o realities de televisión.

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¿Qué dijo Kenzo sobre su posible relación sentimental con Caeli tras saber que es bisexual?

Hace una semana, para TVNotas, Kenzo habló de su posible relación sentimental con Caeli, revelando que sí ve futuro en su relación, esperando a su reencuentro (que ya se dio) para conocer a “su suegro":

Quiero conocer al resto de su familia y a sus animales. Hay mucho futuro con ella. (...) Lo más positivo fue conocer a Caeli- Kenzo

En cuanto a la bisexualidad revelada por Caeli, Kenzo mencionó que no tiene ningún problema u objeción, pues cuando se ama y es leal, esos temas son menos importantes:

Ella me dijo que cuando ama a una persona nunca la va a traicionar, siempre va a estar a su lado. No importa si es bisexual o no. Y sí, le voy a creer. Con que ella me ame y sea leal, no pasa nada. Kenzo

Los rumores de separación entre Caeli y Kenzo, comenzaron cuando la youtuber declaró su bisexualidad pero, al parecer, han quedado atrás.

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