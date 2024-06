Murciélago muerde a famosa cantante; en pleno concierto vivió momentos de terror

La cantante estadounidense Taylor Momsen vivió momentos de terror durante una presentación en Sevilla, España, ya que fue atacada durante el show por un murciélago.

El video de la famosa rápidamente se viralizó en redes sociales, debido a la reacción de Momsen, quien tenía un extraño animal en la pierna.

Todo ocurrió cuando Taylor estaba interpretando “Witches burn”, y de repente un murciélago se aferró a su pierna. Al principio, la joven no se percató de lo sucedido, sino que varios fanáticos le comenzaron a gritar.

Al darse cuenta de que tenía un animal en su pierna, se escucha que dice: “Oh, Dios”, pero aunque intentó quitárselo, no pudo y continuó cantando. Debido a esta situación, miembros del staff ahuyentaron al murciélago, pero lamentablemente el daño ya estaba hecho.

Tras el incidente, la cantante tuvo que ser trasladada a un hospital local para recibir asistencia médica y las vacunas correspondientes para evitar cualquier contagio de rabia y otras enfermedades.

Murciélago muerde a famosa cantante / IG: @ taylormomsen

Taylor Momsen revela su estado de salud tras ser mordida por un murciélago

Horas después, la artista reapareció en sus redes sociales para hablar de lo sucedido en el escenario.

“Un murciélago voló sobre mí y se aferró a mi pierna… en el momento en que estaba cantando y no tenía ni idea hasta que la increíble multitud siguió gritando y señalando… era lindo, pero sí me mordió”. Taylor Momsen

Luego de visitar el hospital, Taylor informó que deberá estar vacunándose contra la rabia por al menos dos semanas para evitar cualquier complicación.

Taylor Momsen “Así que las vacunas contra la rabia durante las próximas dos semanas. Gracias a todo el personal del hospital que me apodó ‘bat girl’ (chica murciélago) después de verlo en las noticias”.

¿Quién es Taylor Momsen?

Taylor Momsen es una actriz, cantante y modelo estadounidense, nacida el 26 de julio de 1993 en St. Louis, Missouri. Es conocida por varios aspectos de su carrera artística.

Se hizo famosa por su papel como Cindy Lou Who en la película “How the Grinch Stole Christmas” (2000), protagonizada por Jim Carrey. También es reconocida por su papel como Jenny Humphrey en la serie de televisión “Gossip Girl”.

Pero desde hace varios años, Taylor decidió darle un giro a su vida y dedicarse 100% a la música, por lo que es la vocalista principal de la banda de rock alternativo The Pretty Reckless, que se formó en 2009. La banda ha lanzado varios álbumes exitosos, como “Light Me Up” (2010), “Going to Hell” (2014), “Who You Selling For” (2016) y “Death by Rock and Roll” (2021).

