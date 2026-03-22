Bebé de actriz sufre picadura de araña violinista en México y pide oraciones en redes; ¿qué pasó exactamente?

A unos pocos meses de la muerte de Osvaldo César Zaldivas, cantante de cumbia, por una picadura de avispa, un nuevo hecho ha preocupado a la comunidad digital. Una querida actriz reveló que su bebé, que aún no cumple un año de edad, sufrió la picadura de una araña venenosa. Todo sucedió el sábado 21 de marzo, por lo que pide oraciones, ya que la pequeña tendrá que estar hospitalizada. Te contamos los detalles.

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¿Qué actriz anunció que su bebé sufrió la picadura de una araña venenosa?

Tanza Varela, una reconocida actriz chilena, vive momentos de angustia luego de que su bebé fuera picado por una araña violinista durante su estancia en Oaxaca.

Según relató Tanza Varela, la situación se tornó crítica cuando notó un cambio drástico en la piel de su hija. La famosa describió que “ su patita se le puso negra ”, una señal característica de la picadura de araña violinista, cuyo veneno puede provocar necrosis en los tejidos.

La araña violinista, conocida científicamente como Loxosceles, es una de las especies más peligrosas en México debido a la potencia de su veneno. Su mordedura puede pasar desapercibida al inicio, pero con el paso de las horas los síntomas se agravan, causando dolor intenso, inflamación y daño en la piel.

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Tanza Varela / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de la bebé de la actriz Tanza Varela?

De acuerdo con el testimonio compartido por la propia Tanza Varela, el ataque ocurrió de forma inesperada dentro del hogar. En cuestión de horas, la menor comenzó a presentar síntomas visibles que encendieron las alarmas de la familia, obligándolos a buscar atención médica urgente.

Tras percatarse de la gravedad de la situación, la actriz trasladó a su hijo a un hospital, donde recibió atención especializada. Los médicos confirmaron que se trataba de una picadura de araña violinista y comenzaron el tratamiento correspondiente para frenar el avance del veneno.

En sus historias compartió el proceso para encontrar un médico y los estudios a los que tuvo que someter a su bebé:

Roma seguirá hospitalizada esperamos que hasta lo antes posible. Su pie sigue morado, pero ella está bien. Tanza Varela

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Tanza Varela anuncia que su bebé sufrió picadura / IG: consttantina

¿Quién es Tanza Varela?

Tanza Varela es una actriz, modelo y figura televisiva, que logró reconocimiento dentro del mundo del espectáculo chileno hacia finales de los años 2000.

A los 15 años apareció en la portada de una revista juvenil, lo que marcó el comienzo de su exposición mediática. Poco tiempo después incursionó en la actuación con su participación en la telenovela Corazón rebelde (2009). El gran impulso en su carrera llegó en 2011, cuando formó parte del reality show Año 0.

En su vida personal, mantiene una relación con el cineasta chileno Matías Bize, con quien ha formado una familia. Es madre de dos hijos y suele compartir en redes sociales momentos de su día a día, su experiencia como mamá y algunos de sus proyectos personales.

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