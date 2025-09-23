Actriz que venció el cáncer de mama muere por una picadura de insecto, a los 29 años

Marissa Lemos, actriz y heredera griega de 28 años, perdió la vida en su apartamento tras sufrir complicaciones ocasionadas por la picadura de un insecto. La joven pertenecía a una de las familias más prominentes y acaudaladas de la industria marítima de Grecia.

Durante varios días, la joven presentó fiebre, mareos y comezón persistente, síntomas que pusieron en alerta a su familia, aunque los hospitales de Londres no consideraron su condición grave en varias ocasiones.

Tres días antes de su muerte, Marissa Lemos recibió atención médica en su domicilio. Un doctor le recetó paracetamol, pero aseguran que su condición no mejoró. Posteriormente, consultó con su oncólogo, debido a que recientemente había superado el cáncer.

Debido a que su estado no mejoraba, la familia llamó a una ambulancia para trasladarla a otro hospital. Sin embargo, el personal de enfermería consideró que no necesitaba ser ingresada. Tras diagnosticarle una picadura de insecto, un médico le recetó antibióticos y la envió de regreso a su hogar.

La actriz de 29 años perdió la vida por la picadura de un insecto. / Redes sociales

¿De qué murió Marissa Lemos en Londres?

Según medios británicos como el Daily Mail, la causa de muerte de Marissa Lemos fue un choque tóxico causado por la picadura de un insecto. Pese a haber superado recientemente un cáncer de mama, su organismo no logró resistir la reacción provocada por la picadura.

La empleada doméstica de la actriz la encontró sin vida en su residencia. La familia todavía espera los resultados definitivos de la autopsia para confirmar todos los detalles sobre su muerte.

¿Qué insecto provocó la muerte de Marissa Lemos?

Hasta el momento, no se ha determinado con exactitud qué tipo de insecto causó la reacción que llevó al fallecimiento de la actriz.

La información preliminar indica que la picadura generó un choque tóxico severo, aunque las autoridades y los médicos involucrados aún investigan el caso.

La madre de la actriz señaló a los medios que todavía esperan los resultados de la autopsia para confirmar la causa exacta de su muerte.

¿Quién fue Marssa Lemos, actriz griega que murió por la picadura de un insecto?

Marissa Lemos tenía 29 años y, aunque nació y creció en Londres, era originaria de Atenas, Grecia. Estudió teatro musical en la New York Film Academy durante un año y completó la preparatoria en la misma ciudad durante tres años, graduándose en 2014. Posteriormente, obtuvo su licenciatura en Teatro Musical en la Universidad de Arizona.

En 2018 regresó a Londres, donde continuó su formación en reconocidas instituciones de arte dramático como la Central School of Speech and Drama, RADA, LAMDA y la London School of Dramatic Arts. En su tiempo libre, disfrutaba jugar tenis, compartir con sus amigos y asistir a bolos. Siempre expresó su profundo agradecimiento a su abuela y a sus amigos, quienes la apoyaron y creyeron en ella mientras perseguía sus sueños artísticos, según revelaron sus seres queridos.

