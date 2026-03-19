Gaby Ramírez reaparece tras cirugía de emergencia y ¡muestra estremecedor VIDEO de su implante reventado!

Gaby Ramírez, conductora de Sale el sol, preocupó a sus seguidores después de anunciar que se sometería a una cirugía de emergencia debido a que uno de sus implantes de seno se había reventado. Justamente, se realizó el procedimiento el pasado 18 de marzo. Luego de casi un día, la famosa reaparece y detalla cuál es su estado de salud actual.

Gaby Ramírez / Redes sociales

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¿Qué dijo Gaby Ramírez, conductora de ‘Sale el sol’, tras su cirugía de emergencia?

Una vez terminada la operación, Gaby Ramírez compartió una historia en Instagram para anunciar que el procedimiento había sido todo un éxito. Aunque aún está en fase de recuperación, Gaby se mostró muy animada y hasta agradeció seguir bajo los efectos de la anestesia.

“Ya salí de la operación. No saben qué delicia es que te pongan anestesia. Yo nada más fui de: ‘ay, doctor, eh’. No supe más de mí. Hasta me olvidé de los amores pasados. Me borró todo” Gaby Ramírez

La presentadora explicó que, a diferencia de lo que pensaba, los implantes de seno sí tienen una caducidad. Incluso, mostró cómo lucen los que le quitaron. En el video, se puede observar que los dos se ven completamente amarillos; uno de ellos completamente reventado.

“Es el implante que me quitaron: está hecho pedazos, doctor”, comentó para después darle la palabra a su cirujano, quien mencionó: “Está hecho pedazos. Ya tenía un buen rato roto, pero afortunadamente pudimos sacarlo completo, limpiarlo todo muy bien y quedaste nuevecita. No es el color normal de un implante. Es de un tono muy amarillo porque ya está viejo”.

El experto también puntualizó en que los implantes solo duran 10 años: “Mucha gente dice: ‘No tengo nada, no tengo síntomas. Me lo dejo’. Entonces se lo dejan hasta que tienen síntomas que pueden ser en cualquier momento”, resaltó.

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¿Cuándo regresará Gaby Ramírez a ‘Sale el sol’?

Hasta el momento, se desconoce cuándo será que Gaby Ramírez regresará a ‘Sale el sol’. Durante la emisión de este 19 de marzo, los conductores del programa le desearon todo lo mejor para que no surgieran complicaciones.

“La imagen del implante es impresionante porque eso es lo que tenía dentro del cuerpo. Y qué importante también que digan de los 10 años, porque hay muchas mujeres que creen que son 20. Entonces siempre estar checando, o sea, una revisión a tiempo puede evitar muchos problemas” Joanna Vega-Biestro

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante resaltó que el doctor de la presentadora era uno de los mejores del país, dejando claro así que probablemente no surgirán complicaciones.

Gaby Ramírez / Redes sociales

¿Quién es Gaby Ramírez, conductora de ‘Sale el sol’?

Karla Gabriela Ramírez Romano, mejor conocida como Gaby Ramírez , es una conductora, actriz e influencer.

Actualmente tiene 47 años.

Cuando era niña, participó en el programa infantil Las Muñequitas Elizabeth

En 2006 alcanzó la fama al conducir el programa ‘Acábatelo’.

Ha estado en otros programas como ‘Mitad y Mitad’, ‘Venga la alegría: Fin de semana’ y ‘Enamorándonos’.

Actualmente colabora en ‘Sale el sol’.

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