Natalia Téllez destapa en Netas divinas cómo descubrió que tenía trastorno incurable

Luego de que Natalia Téllez lanzó un polémico comentario sobre el reguetón, recordó en una reciente emisión de Netas Divinas cómo fue el momento en que Juanpa Zurita la diagnosticó con trast9rno incurable durante su visita al programa. ¿Lo comprobó médicamente? ¿Qué tiene?

Te recomendamos: ¿Sofía Niño de Rivera de nuevo en polémica en Netas divinas? Sufre regaño ¿en pleno programa? ¡Por un chiste!

Natalia Téllez fue diagnostica con TDAH / IG: @natalia_tellez

¿Qué trastorno padece Natalia Téllez?

Durante la reciente participación de Kim Shantal en Netas Divinas, Natalia Téllez recordó que durante la visita de Juanpa Zurita al programa se dio cuenta de que padecía TDAH (TDAH significa Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

“Aquí todo el mundo te diagnostica porque vino Juanpa Zurita y me pasó idéntico que a Sofía: “Sí, las personas con TDAH y yo’ (me señalaba). Él se va y me dice: '¿Sí sabías?’”, recordó la presentadora.

Pese a que en un principio no quiso creer en las palabras de su colega, tiempo después se dio cuenta de que estaba en lo cierto. “Sí tengo, Juanpa tenía razón, pero él daba por hecho, y yo de: ‘Lo tendrás tú’”, contó entre risas.

Lee: Martha Figueroa revela la verdad incómoda detrás de Netas divinas: ¡Reencuentro manchado!

@canalunicable Gracias a Juanpa Zurita, Natalia Téllez supo que tenía TDAH ¡pero no lo quería aceptar! NetasDivinas, los miércoles a las 9:30 p. m. por #Unicable 📺 ♬ sonido original - Unicable

¿Qué es el TDAH, trastorno con el que fue diagnosticada Natalia Téllez?

El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) es un trastorno neurobiológico del neurodesarrollo que interfiere con la habilidad de una persona para manejar su atención, regular sus impulsos y gestionar el grado de actividad física.

Según la APA (Asociación Americana de Psiquiatría), es uno de los trastornos neurobiológicos más comunes, que se diagnostica en cerca del 5% al 10% de los niños en el mundo que están en edad escolar.

Estudios clínicos señalan que el TDAH se presenta de tres diferentes maneras: presentación predominantemente inatenta, presentación predominantemente hiperactiva-impulsiva y presentación combinada, la cual es la más común en la mayoría de los casos.

Lee: Galilea Montijo sufre la misma enfermedad incurable que tiene Wendy Guevara, ¡la conductora se confiesa!

El trastorno que padece Natalia Téllez.

¿Quién es Natalia Téllez?

Natalia Téllez es una actriz y conductora que actualmente forma parte del equipo de conductoras de Netas Divinas , pero próximamente tendrá que salir de México para conducir Operación triunfo .

que actualmente forma parte del equipo de conductoras de , pero próximamente Su debut en la industria del entretenimiento ocurrió en la telenovela Rebelde ; posteriormente, continuó con apariciones en el programa La rosa de Guadalupe.

; posteriormente, continuó con apariciones en el programa Su salto a la fama ocurrió hasta que se incorporó a Telehit en el reality show New Generation de Telehit , donde resultó ganadora y tuvo la oportunidad de tener su propio programa. A partir de ahí, comenzó a conducir proyectos como La voz México y Quién es la máscara.

en el reality show , donde resultó ganadora y tuvo la oportunidad de tener su propio programa. A partir de ahí, comenzó a conducir proyectos como y En su faceta como actriz, también se ha llevado varios aplausos por su trabajo en películas como Veinteañera, soltera y fantástica, Después de ti y la serie Las Azules.

No te pierdas: Natalia Téllez conducirá reality shoy 24/7: ¿Ya superó la muerte de ‘su hijo’?