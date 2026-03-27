¿Carlos Trejo y Alfredo Adame no tendrán revancha? Poncho de Nigris revela quién quedaría fuera de Ring Royale 2

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de su reciente participación en Ring Royale 2026. Aunque Adame aseguró sentirse satisfecho con el resultado de la pelea y cuestionó la necesidad de un segundo enfrentamiento. Poncho de Nigris, quien, desde la organización del evento, dejó ver la posibilidad de trabajar con ellos. ¿Sí habrá revancha?

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¿Quién ganó la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royale 2026?

El enfrentamiento entre ambas figuras se concretó finalmente el 15 de marzo en la Arena Monterrey, dentro del evento Ring Royale 2026, donde miles de asistentes presenciaron uno de los combates más mediáticos del espectáculo.

La pelea comenzó con Carlos Trejo tomando la iniciativa, logrando incluso derribar a Adame en los primeros momentos del combate. Sin embargo, el actor reaccionó y logró revertir la situación con una serie de golpes.

En los últimos segundos del primer asalto, Alfredo Adame conectó un golpe que envió a Trejo a la lona. El árbitro inició la cuenta y, tras 2 minutos con 52 segundos, Trejo no logró reincorporarse, por lo que Adame fue declarado ganador por nocaut.

Ambos protagonizaron un momento de aparente cierre al darse un abrazo y un beso al finalizar la pelea, aunque los hechos posteriores evidencian que el conflicto no quedó completamente resuelto.

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Carlos Trejo y Alfredo Adame / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Habrá revancha entre Alfredo Adame y Carlos Trejo tras Ring Royale 2026?

Tras el combate en Ring Royale 2026, la posibilidad de una revancha entre Alfredo Adame y Carlos Trejo no solo surgió como especulación, sino que fue mencionada directamente por ambos protagonistas en distintas declaraciones.

Por un lado, Alfredo Adame dejó abierta la puerta desde el momento en que se confirmó su victoria por nocaut. Tras el combate, el actor expresó: “al que quiera lo espero… le doy la revancha”, dejando claro que no descarta volver al ring frente a su histórico rival.

En paralelo, Carlos Trejo también ha abordado el tema en diversas entrevistas posteriores. En una de ellas, aseguró que está dispuesto a repetir el enfrentamiento, señalando que no tendría problema en regresar al cuadrilátero. De hecho, reconoció públicamente el resultado, pero al mismo tiempo aceptó la posibilidad de una segunda pelea:

“Me tumbó, me ganó… pidió la revancha y la acepto”. Carlos Trejo

Sin embargo, Trejo también ha manifestado inconformidad con el desarrollo del combate, especialmente por un supuesto “codazo” que calificó como golpe ilegal. Estas declaraciones han mantenido viva la polémica y, al mismo tiempo, han alimentado la conversación sobre un posible segundo encuentro.

Hasta ahora, no existe un anuncio oficial ni fecha confirmada para una revancha. No obstante, tanto las declaraciones de Adame como la disposición de Trejo coinciden en un punto: el enfrentamiento podría repetirse.

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Alfredo Adame y Carlos Trejo / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre la revancha de Carlos Trejo y Alfredo Adame para Ring Royale 2?

Aunque no mencionó directamente una revancha entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, Poncho de Nigris sí habló sobre lo complicado que resultó trabajar con Trejo durante la organización del evento. En una conversación, explicó que hubo múltiples diferencias relacionadas con la producción y las exigencias del también llamado “cazafantasmas”.

“Me preocupa más lo del Carlos Trejo… está insistente, insistente… quiere salir en su presentación con su grupo” Carlos Trejo

Relató, al detallar que el equipo no tenía autorizado ese tipo de participación dentro del show. En el mismo contexto, De Nigris describió el proceso como complicado en términos de coordinación:

“La neta… qué desagradable tratar con Trejo… es gente batallosa, muy batallosa” Poncho de Nigris

Comentó, al tiempo que reconoció que el participante tiene experiencia en televisión. Sobre la continuidad dentro del proyecto, también hizo una distinción entre ambos participantes:

“Trejo era nada más para esta pelea y ya no va a volver a aparecer en ninguna parte… no lo ocupas para nada más” Poncho de Nigris

En contraste, mencionó que Alfredo Adame podría mantenerse vinculado en futuros formatos:

“Adame igual puede quedarse comentarista…” Poncho de Nigris

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