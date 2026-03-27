Poncho de Nigris rompe el silencio sobre Ring Royale 2026: Tras señalar que “se salió de control”, ¿se cancela?

El creador de contenido y empresario Poncho de Nigris habló por primera vez a detalle sobre lo que ocurrió detrás de la organización de Ring Royale 2026. A través de un video documental grabado durante los preparativos del evento, el también conductor dejó ver el nivel de presión, logística y conflictos que enfrentó el equipo en los días previos a la función. ¿Se cancela la siguiente edición?

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Ring Royale 2 / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el pesaje del Ring Royale?

Durante la grabación, Poncho de Nigris fue directo al describir el momento que vivía el proyecto:

“Estoy ahorita en ese momento. Esto se salió de control. No sé a dónde vamos a llegar. No sé qué va a pasar mañana. Va a ser una locura”, Poncho de Nigris

Expresó mientras se encontraba en la arena. El también promotor relató que desde el pesaje ya se registraban incidentes:

“Al parecer, yo estaba en la conducción del pesaje y hubo golpes afuera… se está saliendo de control... Creo que no deja de ser entretenimiento para la gente”. Poncho de Nigris

En el mismo video, reconoció el nivel de estrés que implicó organizar el evento:

“Estoy muy estresado… no lo estoy disfrutando… porque creo que está creciendo mucho esto y es algo muy grande y traigo mucha presión”. Poncho de Nigris

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Poncho de Nigris / Captura de pantalla

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el origen de Ring Royale y la participación de Marcela Mistral?

De acuerdo con Poncho de Nigris, el evento surgió inicialmente a partir de una pelea específica impulsada por su esposa, Marcela Mistral.

“Marcela me dijo, yo quiero pelear con Karely… y de ahí surgió Ring Royale” Poncho de Nigris

Según relató, la idea original contemplaba únicamente ese enfrentamiento, pero poco a poco se fueron sumando más participantes y combates. También detalló que, debido a su papel como organizador, tuvo que mantener una postura imparcial, incluso frente a su propia pareja.

“Hay una cláusula donde me dijeron que no podía apoyar… porque se va a ver favoritismo...La amo… es una impotencia bien cabro... no poderla apoyar así públicamente”. Poncho de Nigris

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Poncho de Nigris y Marcela Mistral / Redes sociales

¿Qué problemas enfrentó Poncho de Nigris en la organización del Ring Royale y por qué se salió de control?

Durante el documental, Poncho de Nigris describió el proceso como una “bola de nieve” que creció rápidamente. “Estoy haciendo una bolita de nieve y no sé en qué me metí”, expresó al inicio del proyecto.

El influencer señaló que la presión fue constante en los meses previos:

“Estoy muy estresado… no lo estoy disfrutando porque creo que está creciendo mucho esto y es algo muy grande”. Ponch de Nigris

Incluso, reconoció que la incertidumbre se mantuvo hasta el último momento: “No sé qué va a pasar mañana… esto se salió de control”.

Entre los principales conflictos, mencionó exigencias por parte de algunos participantes:

“Si no me das esto, no me subo… ya hasta como tipo extorsión”. Poncho de Nigris

También habló de solicitudes relacionadas con boletos, camerinos y condiciones específicas para participar.

Además, explicó que hubo complicaciones derivadas del desconocimiento inicial sobre la industria del espectáculo: “No sabíamos que teníamos que tratar con los managers… no con los artistas directamente”. Esto obligó a reestructurar la logística y negociar bajo nuevas condiciones.

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Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Qué pasó con Carlos Trejo y qué exigencias generaron tensión en Ring Royale?

Uno de los momentos más tensos relatados por Poncho de Nigris involucró al investigador paranormal Carlos Trejo, quien formaba parte de la cartelera.

Según explicó, el conflicto surgió por las condiciones de su presentación:

“Quiere a hue... cuatro canciones… y salir con su grupo... Los caza”. Poncho de Nigris

El organizador aseguró que dichas peticiones no estaban contempladas originalmente en el evento. También expresó preocupación ante la posibilidad de que estas exigencias afectaran su participación:

“Me preocupa más lo de Carlos Trejo… está insistente… como que está pidiendo cosas para no hacerlo”. Poncho de Nigris

De Nigris detalló que incluso se evaluaron alternativas para cumplir parcialmente con lo solicitado, como permitir el uso de instrumentos de forma simbólica: “Puede subir con instrumentos de figuración… pero sería pista”.

Asimismo, reveló que la situación generó tensión dentro del equipo de producción, al considerar que el cumplimiento de dichas peticiones podría alterar la estructura del evento. Finalmente, adelantó que la participación de Trejo estaba pensada únicamente para esa edición:

“Era nada más para esta pelea y ya no va a volver a aparecer en ninguna parte”. Poncho de Nigris

En este contexto, también se refirió a la presencia de Alfredo Adame dentro del evento. De acuerdo con su testimonio, el actor formó parte de las conversaciones internas sobre la logística y el desarrollo del espectáculo, e incluso se contempló su permanencia más allá de la pelea.

“El Adame igual puede quedarse de comentarista… Nicola de conductor, comentarista, de algo” Poncho de Nigris

Cabe recordar que el video fue grabado antes de que se llevara a cabo Ring Royale 2026, como parte de un documental enfocado en mostrar el proceso de organización del evento. Por esta razón, dentro del material no existe una confirmación oficial ni se aborda de manera directa la posibilidad de una segunda edición. Hasta el momento, Poncho de Nigris únicamente ha compartido en sus redes sociales algunas ideas sobre el tipo de peleas o formatos que le gustaría ver en futuras ocasiones.

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