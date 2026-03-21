Abelito: En redes sociales circula video viral y lo señalan, “Lavado de dinero”

Desde su participación en La casa de los famosos México, Abelito se ha convertido en una de las personalidades favoritas del público en nuestro país. Tras el éxito obtenido, participó hace una semana en el Ring Royal, luchó contra el Bull terrier, pelea en la que salió perdiendo. Ahora su nombre se hace tendencia en redes, ¿Lo acusan de enriquecimiento ilícito? Te contamos todo.

Abelito / IG: @el_abelito_oficial

¿En qué lugar quedó Abelito en La casa de los famosos México?

Abelito fue uno de los participantes de La casa de los famosos México en su tercera temporada. Y aunque ya era conocido por su contenido en redes sociales, el reality fungió como una catapulta al estrellato.

Desde que comenzó el programa, Abelito se convirtió en uno de los favoritos, no solo del público, si no también de sus propios compañeros. Fue, en definitiva, uno de los habitantes menos nominados.

Su popularidad logró llevarlo hasta la final. El resultado al último no lo favoreció, pues quedó en tercer lugar de la tercera edición. El segundo lugar fue ocupado Dalílah Polanco, mientras que el gran ganador fue Aldo de Nigris, su amistad más importante en el programa.

A partir de aquí, el influencer recibió invitaciones para otros programas, obras de teatro y hasta peleas de box. Pero ahora, es señalado por algo totalmente diferente.

Te puede interesar: Aranza Salazar, novia de Abelito, habla por primera vez de su “oscuro” pasado y ¿lo confirmó? ¡Esto dijo!

Abelito contó cuando cochó un carro por culpa de una protesis / Facebook

¿Por qué Abelito se hizo tendencia en redes sociales este 21 de marzo?

La noche del viernes 20 de marzo, una polémica noticia comenzó a difundirse en redes sociales, el protagonista; Abelito. En un vídeo de pocos minutos, el influencer cuenta su proyecto más reciente: una constructora.

Según lo dicho por el propio Abelito, su constructora estará dirigida a personas que vivan con alguna condición o discapacidad que les impida vivir con normalidad:

Estuve desarrollando varios planos previos a personas que están postradas en una cama. A personas que ocupan cierto tipo de diseño que sea funcional. Abelito

Por lo anunciado por Abelito, internautas cuestionaron por qué en un solo año, el influencer ya tiene diferentes negocios y soltaron una publicación, en la que sin fundamentos escribieron: “ Acusan a Abelito de un enriquecimiento ilícito. En 1 año tiene un bar en CDMX, una mansión y una constructora ”.

Además, en comentarios se lee:



“Fusionó empresas de lujo y reconocidas, para diseñar, casas para alguien que está postrado en una cama. De solo oírlo, sabes que no hay lógica alguna”,

“Viendo lo que le ha pasado a varios “influencers” aún así siguen prestándose para lavar dinero” y,

“Pura lavandería”.

Lee: Abelito, tras la angustia, aclara qué lo llevó a ser hospitalizado: ¿qué realmente le ocurrió al influencer?

🚨 Lavado de dinero :

Acusan a Abelito de un enriquecimiento ilícito.

😬

En 1 año tiene un bar en CDMX, una mansión y una constructora.

😳

¿Que opinas?

🤔#TioTendencias #CDMX pic.twitter.com/GGyS2U6Nv5 — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) March 21, 2026

¿Qué respondió Abelito a las acusaciones sin fundamentos de presunto enriquecimiento ilícito?

Las acusaciones sin fundamentos de las que es blanco Abelito son recientes, por lo que el influencer mexicano no ha respondido a lo surgido en redes sociales.

Recientemente el originario de Zacatecas anunció que protagonizará un proyecto en su faceta como comediante: “Abelito de mi guarda”. En esta historia, el creador de contenido dará vida a un ser divino que baja a la tierra para poder conceder milagros.

Es un ángel que le pidió a San Pedro Ajalpan hacer milagros en la Tierra… siempre la está regando. Al final, por alguna razón, termina consiguiendo el milagro. Abelito

Tal vez te interese: Abelito rompe el silencio sobre ser papá: ¿Bebé en camino? Su mamá quiere que le digan “abuelita”

Los señalamientos SIN FUNDAMENTOS dirigidos a Abelito en redes sociales, reportados en esta nota, son mera especulación y responsabilidad de quien los emitió en redes sociales.