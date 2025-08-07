Olivia Collins se sometió a un polémico exorcismo tras enfrentar una supuesta posesión demoníaca en su cuerpo

Olivia Collins, primera eliminada de ‘La casa de los famosos México’ 2025, estremeció a las redes sociales al confesar en la postgala del reality que vivió un momento verdaderamente obscuro en su vida. Según sus palabras, fue sometida a un exorcismo. Su revelación causó total conmoción entre los conductores del programa, ¡Wendy Guevara y Ricardo Margaleff quedaron boquiabiertos!

Olivia Collins habla como nunca de cómo enfrentó a una posesión en su cuerpo / IG: @oliviacollinsmx

¿Qué dijo Olivia Collins sobre el ritual al que se sometió tras ser poseída por una entidad oscura?

Durante una charla con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en la postgala de ‘La casa de los famosos México’, Olivia Collins compartió detalles sobre lo que consideró como una experiencia espiritual fuera de serie. ¡La sometieron a un fuerte ritual!

La actriz reveló que sus familiares fueron los primeros en notar los cambios en su comportamiento, tras, supuestamente, ser invadida por una entidad oscura.

“Empecé, pues, como rara yo, mis hijas (me dijeron): ‘Mamá, estás muy rara’”, dijo Olivia.

Olivia Collins actuaba muy raro / IG: @oliviacollinsmx

“Ahí me atrapó algo muy fuerte y tuve que pedir ayuda. Fue muy, muy desagradable, porque, a ver, la luz, o sea, mi chakra que está abierto es aquí. Y, pues, los entes buscan la luz y me considero una persona luminosa. Pero, bueno, este tema me pasó y me ayudaron y sí fue horrible”. Olivia Collins

Olivia mencionó que, los síntomas que presentó fueron:



Hablar en arameo,

Echar espuma por la boca y

Perder el control de su cuerpo.

En ese momento, decidió buscar ayuda profesional y espiritual, ya que, según sus palabras, sentía que algo la había “poseído” por completo.

“Me cuentan que fue todo un proceso, todo se apagaba, no jalaban las oraciones que tenían que hacer, me sentaron, me amarraron entre cuatro hombres, me tuvieron que sentar, hablaba en arameo, me salía espuma por aquí y pues ya… Me decían: ‘¿Quién eres? Soy el chacal…”, agregó.

Olivia Collins / Redes sociales

¿Cómo fue la vida de Olivia Collins después de someterse a un exorcismo?

Según Olivia Collins, este ritual marcó un antes y un después en su vida, dado que, a raíz de esta experiencia, aseguró haber desarrollado una “sensibilidad espiritual más aguda”.

“Es un tema muy serio, esto no lo sabe nadie, le tengo mucho respeto a este tema…Pero sí, tengo percepciones más allá de lo normal, es una situación de frecuencias vibratorias de energía, que puedes conectar en diferentes planos y me ha tocado de todo, así como mal y bien” Olivia Collins

Asimismo, señaló que su hermano también quedó impactado con el ritual al que fue sometida.

“La verdad es que ahí no estoy presente (en el ritual). O sea, mi cuerpo nada más se conecta por el cordón umbilical y estoy como alejada, pero todo lo que me cuentan... Mi hermano, que es totalmente escéptico, se quedó impactado”, concluyó.

En redes no tardaron en reaccionar a la anécdota de Olivia Collins, tal como lo hicieron Wendy Guevara y Ricardo Margalleff, quienes señalaron que esta experiencia sería “muy fuerte”. Asimismo, los usuarios también quedaron impactados, aunque algunos consideraron que podría ser un “invento” de la actriz.

Así lo dijo Olivia Collins: