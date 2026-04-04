¿Aarón Mercury le ganará a Mario Bautista en el Supernova Génesis? Filtrarían el resultado de la pelea

Luego del éxito arrollador del Ring Royale, el público ha generado muchas expectativas sobre lo que pasará en el Supernova Génesis. Y es que el evento ha estado lleno de polémica, principalmente por la salida de Samadhi Zendejas, quien iba a ser la contrincante de Alana Flores.

Más allá de lo sucedido entre la influencer y la actriz, la gente espera el enfrentamiento entre Aarón Mercury y Mario Bautista. Si bien no es la pelea estelar, sí ha sido la más comentada a raíz de la guerra de dimes y diretes que han protagonizado los creadores de contenido en los últimos meses.

A unas cuantas semanas de que se lleve a cabo, se destapa el supuesto resultado del combate. ¿Quién sería el ganador? Te contamos todos los detalles.

Mario Bautista y Aarón Mercury / Redes sociales

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¿Cuándo y dónde ver la pelea entre Mario Bautista y Aarón Mercury en el Supernova Génesis?

El Supernova Génesis está programado para el próximo domingo 26 de abril, en la Arena Ciudad de México. Comenzará a las 7pm y se transmitirá completamente en vivo a través de la plataforma de Netflix. Esta es la cartelera oficial:

Alana Flores vs Florencia Vigna.

Milica vs Ari Geli.

Mario Bautista vs Aaron Mercury.

El Abraham vs Nando.

Lupita Villalobos vs Kim Shantal.

Lonche vs Willito.

Cabe mencionar que Samadhi Zendejas iba a ser la rival de Alana Flores. Sin embargo, la actriz renunció inesperadamente después de que, según ella, quisieran obligarla a bajar más de 10 kilos, cuando se había estipulado una menor cantidad. Flores ha desmentido esto, asegurando que la actriz fue la que quiso imponer “sus condiciones”.

Se prevé que el evento dure aproximadamente 6 horas y contará con una presentación estelar de Carín León. Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores de ‘La Cotorrisa’, estarán como comentaristas.

Como era de esperarse, se han hecho apuestas sobre si el show tendrá el mismo impacto que el Ring Royale, suscitado el pasado 15 de marzo. Según reportes, este evento tuvo más de 7 millones de espectadores en las transmisiones realizadas en diversas plataformas como YouTube y Twitch.

Supernova Génesis / Redes sociales

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¿Quién ganaría la pelea entre Aarón Mercury y Mario Bautista en el Supernova Génesis, según Mhoni vidente?

Recientemente, Mhoni Vidente contó la predicción que tiene para la pelea entre Aarón Mercury y Mario Bautista en el Supernova Génesis. De acuerdo con la pitonisa, el ganador absoluto presuntamente será el exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’.

Aseguró también que, a raíz de esta victoria, el influencer presuntamente tendrá más oportunidades laborales y hasta será conocido a nivel mundial.

“Aarón Mercury es el que trae completamente. A mí me cae muy bien Aarón, le falta altura, pero compensa muy bien una cosa con la otra. Yo visualizo a Aarón en uno de los realities más importantes aparte de La casa de los famosos, que lo van a estar invitando a nivel mundial, yo lo veo con Ibai en España” Mhoni Vidente

Aprovechó para mencionar que, aparentemente, la salida de Aarón de ‘La casa de los famosos México’ supuestamente había sido pactada por la producción. Supuestamente, el joven tenía el mismo apoyo que Aldo de Nigris, ganador del reality.

“La productora de La casa de los famosos le jugó en contra porque era uno de los favoritos junto con Aldo de Nigris…pero como le empezó a decir sus verdades… y Aarón Mercury la va a ganar, es un talento muy bueno pero muy desperdiciado, no se ha quitado las envidias”, manifestó.

¿Qué está pasando con Mario Bautista?

Entre sus predicciones, Mhoni Vidente mencionó que Mario Bautista, presuntamente, estaría pasando por una “mala racha” a causa de un tema espiritual. Y es que, según ella, le estarían haciendo brujería para perjudicarlo.

“Tiene que estar agradecido Mario de que Aarón le esté haciendo el favor de presentarse con él, porque ahorita Mario Bautista ya quedó en el olvido desde hace como 5 o 6 años, desde la pandemia, no ha sacado disco nuevo y si saca nadie se da cuenta, se durmió en sus laureles desde que tuvo el problema con una fan”, dijo.

Y agregó: “No alcanzó a tener esa presencia tan fuerte, o le hicieron una brujería muy fuerte por culpa de una mujer que casi lo enterró”.

En redes sociales, ya hay bandos bien establecidos. La gran mayoría considera que el ganador podría ser Mario Bautista, principalmente por la diferencia de altura. No obstante, muchos creen que “todo puede pasar” y no descartan la victoria de Mercury.

Cabe descartar que esta solo es la opinión de la pitonisa, más no un hecho puntualmente real. El verdadero resultado se dará a conocer el próximo 26 de abril.

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