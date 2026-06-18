Familia de Juan de Dios Pantoja se habría pronunciado a la muerte de la madre de Kimberly Loaiza: FOTO

En redes sociales, la mamá de Juan de Dios Pantoja habría confirmado la noticia sobre el deceso de Mary Martínez. Por medio de historias compartidas en su cuenta de Instagram, Zitliali Núñez se despide.

¿Qué dijo la mamá de Juan de Dios Pantoja sobre la muerte de Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza?

La información sobre el presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza se dio a conocer primero por Javier Ceriani, Felipe Osuna y ‘Holy Milk’ y después la madre de Kim Shantal publicó un recuerdo con Mary. Sin embargo, después lo borró.

Ahora, la madre de Juan de Dios Pantoja lanzó un mensaje en redes sociales, el cual no tardó en hacerse viral. Esto dijo:

Son tantos momentos bonitos mi querida Mai, te quiero mucho, descanza en paz. Zitliali Núñez

Fallece madre de Kim y Steff Loaiza. / Youtube

Hasta el momento, ni Kimberly, Stefany o Juan de Dios Pantoja han hecho declaraciones públicas. La noticia se había confirmado previamente por una supuesta foto filtrada que muestra a Kim frente al féretro.

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Hace apenas unos minutos, la mamá de Juan de Dios Pantoja compartió una publicación relacionada con Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza, causando una fuerte reacción entre miles de seguidores en las redes sociales. pic.twitter.com/F1ZOKJyoT6 — ronaldofan (@2y4vkdvvhv) June 18, 2026

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¿Cómo fueron los meses previos al fallecimiento de Mary Martínez, madre de Kim y Stef Loaiza?

TVNotas ha venido cubriendo el estado de salud de Mary Martínez. Siendo que, desde enero de este año la mamá de Kimberly Loaiza fue hospitalizada de emergencia.

En abril, Kenia Os llegó a donar un millón y medio de pesos, situación que causó controversia por la historia que la cantante tuvo con Juan de Dios Pantoja y Kimberly en 2018.

Steff Loaiza y Kimberly Loaiza. / Redes sociales

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¿Cuáles fueron los problemas alrededor de la familia de Kim Loaiza?

En el mismo mes de abril reportamos cómo la hermana de Kimberly y cuñada de Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza sostuvo que Kim no apoyó ni visitó de manera proporcional a su madre.

Fue la misma Steff quien dio a conocer que el equipo de Kenia Os donó la cantidad antes mencionada y culpó a a Juan de Dios Pantoja de “manipular” a su hermana para aportar menos dinero durante la hospitalización.

La donación deviene de una campaña de donación para absorber los gastos derivados de la internalización que Steff realizó para pagar la cantidad que ascendía a más de 5 millones 900 mil pesos mexicanos.

La relación entre Kim Loaiza y su mamá / Redes sociales

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¿De qué y cómo murió la mamá de Kim y Steff Loaiza?

A inicios de este año, Mary Martínez obtuvo una infección que le provocó abscesos, la situación llegó a un estado crítico que derivó en una internalización de emergencia y seis cirugías.

Después de meses en el hospital, se da a conocer que la causa de fallecimiento se da presuntamente por un infarto fulminante este miércoles 17 de junio. No obstante, al momento de esta nota, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, así como su familia, no han revelado más detalles sobre esta lamentable situación.