Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja explotan contra críticas tras su regreso a redes y la pérdida de su mamá

El fallecimiento de Mary Martínez, mamá de Kimberly y Steff Loaiza, fue uno de los temas que generó conversación durante los últimos meses debido a su delicado estado de salud y posterior hospitalización.

Casi dos meses después de su muerte, Kimberly Loaiza retomó la actividad en sus redes sociales, pero su regreso no estuvo exento de polémica y rápidamente se convirtió en blanco de críticas por parte de algunos internautas. Ante los comentarios, la cantante e influencer respondió tajantemente, mientras que su esposo, Juan de Dios Pantoja, salió en su defensa. ¿Por qué la están criticando? Te contamos.

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Kimberly Loaiza / Redes sociales

¿Cómo fue el regreso a redes sociales de Kimberly Loaiza?

Las redes sociales de Kimberly Loaiza retomaron actividad desde el pasado 30 de junio, apenas unos días después del fallecimiento de Mary Martínez, ocurrido el 17 de junio tras permanecer varias semanas hospitalizada por complicaciones derivadas de una infección.

Sin embargo, las primeras publicaciones de Kimberly después de la muerte de su mamá no fueron de carácter personal, sino que estuvieron relacionadas con campañas publicitarias de distintas marcas, en las que promocionó productos a través de sus redes sociales.

El 30 de junio, la influencer compartió en Instagram una publicación para promocionar unos lentes inteligentes. Posteriormente, el 11 de agosto, volvió a subir un video comercial, esta vez en TikTok, donde promocionó productos de maquillaje.

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¿Por qué critican a Kimberly Loaiza en redes sociales?

Este regreso a la actividad de Kimberly Loaiza generó cuestionamientos y críticas entre algunos internautas, quienes señalaron que la influencer retomó la publicación de contenido mientras todavía se encontraba en periodo de duelo por la muerte de su mamá.

La polémica aumentó después de que Kimberly compartiera un video en el que aparece de vacaciones y acampando junto a su familia. La publicación estuvo acompañada por la frase: “No tengas miedo de gastar dinero en aventuras”.

El comentario provocó molestia entre algunos usuarios, quienes cuestionaron que la influencer mostrara disposición para gastar en viajes y experiencias, mientras retomaban señalamientos previos sobre el supuesto apoyo económico que habría brindado a su mamá durante su enfermedad.



“Pero si tenían miedo en gastar en la mamá de sttef”

“Ok pero para el hospital de tu mamà no hubo verdad KPm Kimberly”

“Pero si tenías miedo para darle a tu mamá no?”

Algunos internautas incluso aseguraron que Kimberly no habría apoyado económicamente a Mary Martínez lo suficiente para ayudarla durante sus complicaciones de salud.

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Kimberly Loaiza / Redes sociales

Kimberly Loaiza estalla contra críticas y Juan de Dios Pantoja la defiende

La pareja no se quedó de brazos cruzados ante los comentarios negativos contra Kimberly Loaiza y ambos respondieron directamente a algunos de los mensajes que cuestionaban la manera en que ha llevado su duelo.

Kimberly contestó a uno de los comentarios en los que un usuario la señalaba por supuestamente no haber apoyado económicamente a su mamá durante su enfermedad. Ante esto, la influencer respondió de manera tajante que los internautas “no saben nada” de lo que realmente ocurrió.

“Tú no sabes nada de la verdad.” Kimberly Loaiza a internauta

Por su parte, Juan de Dios Pantoja también salió en su defensa y respondió a las críticas en una de las publicaciones comerciales de Kimberly. El cantante respaldó su postura y dejó claro que quienes están opinando desde redes sociales desconocen lo que la familia vivió.

“Hablan mucho, saben poco. Te amo mi reina.” Juan de Dios Pantoja

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