¡Juan Carlos Barreto no comparte ideología de chicas trans! “Quieren comportarse como mujeres biológicas y no son”

Juan Carlos Barreto tiene su propio concepto de ‘chica trans’ y del lenguaje inclusivo. El actor, quien da vida a un hombre machista en la telenovela Hermanas, un amor compartido, nos comentó que coincide con su personaje en el sentido de que hay ciertas situaciones e ideologías modernas que no comparte:

“En el fondo, yo digo: ‘¿No tiene razón este cuate?’, porque la vida también ha cambiado mucho. Alguna vez nuestra productora me preguntó: ‘¿Qué pensaría ‘Delfino’ de una chica trans?’, y le respondí: ‘Se voltea al revés, si todavía yo no lo entiendo, imagínate él’”, indicó.

Juan Carlos Barreto / Archivo TVNotas, IG @jCbarreto11, @silvia_derbez y @novelaslasestrellas/Mezcalent

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¿Qué opina Juan Carlos Barreto sobre Wendy Guevara?

Y nos explicó: “Respeto mucho la posición de las personas. Si usted quiere ser lámpara, adelante, pero escuché a Wendy Guevara, que me cae muy bien, cuando dijo: ‘Efectivamente, yo no soy una mujer, soy una mujer trans’. El problema es que algunas de ellas quieren comportarse como si fueran mujeres biológicas y no lo son, son mujeres trans. Mis respetos para eso, pero la realidad de las cosas es que hay mucha gente que no lo entiende”.

De acuerdo con lo que comentó, Barreto considera que algunos aspectos de la vida actual serían un tipo de imposición:

“Además, está la cultura woke (movimiento de justicia social, género, raza) que usa el lenguaje inclusivo. Hay una serie de cosas que yo pienso que habría que revisar de alguna manera. Cada uno tiene derecho a comportarse como se le dé la gana, pero nadie tiene derecho a obligarte a pensar (de cierta forma). Hay anécdotas de chicas trans que se quieren meter al baño de mujeres, y hay un padre de familia que dijo: ‘No, porque ahí está mi hija’. Y ella (la trans) dijo: ‘Yo soy una mujer’, y le respondieron: ‘No, tú no eres una mujer, punto’. Habría que regular todo eso, pero básicamente desde el respeto”. Juan Carlos Barreto

Nos da su opinión sobre cómo se les debería llamar: “Si tú eres una chica trans, eres una mujer trans. Tú no puedes decir que eres una mujer biológica, porque estarías engañando. Por ejemplo, si alguien te conoce y eres exactamente la imagen de una mujer, a la hora de llegar a la cama te darás cuenta de que ahí hay un problema. Ya si tú dices: ‘Soy una mujer o un hombre trans’, tan sencillo, tú dices si le atoras o no”.

En cuanto al lenguaje inclusivo, con palabras como ‘elle’, señaló: “Alguna vez le preguntaron a Vargas Llosa exactamente lo mismo y se murió de la risa. Yo creo que, si tú quieres usarlo, adelante, pero si yo no quiero o considero que el español es más rico y no tengo derecho a deformarlo, también estoy en mi derecho de hablar en español correcto. Si tú eres elle, te trato como elle, pero yo no lo uso. Hay gente que considera que el lenguaje inclusivo es lo correcto, y yo creo que lo correcto es que lo use quien lo quiera utilizar”.

Wendy Guevara / Archivo TVNotas, IG @jCbarreto11, @silvia_derbez y @novelaslasestrellas/Mezcalent

¿Juan Carlos Barreto se considera “machista”?

El actor Juan Carlos Barreto refirió que su personaje en Hermanas, un amor compartido, le ha dado pie para reflexionar: “Yo sé que ‘Delfino’ es un macho, que venimos de esa generación donde se educaba para ser el jefe de familia. Mi padre era así. Creo que yo avancé un poquito. Me salí un poco de ese estereotipo y educación machista. Aunque a veces ‘Delfino’ me cuestiona, porque me pregunto si, cuando coincido con él, entonces yo soy también un macho. Y no es que lo sea, no me identifico con él, solo a veces entiendo su posición”.

En su vida personal, a diferencia de su personaje, las experiencias negativas que ha vivido no las desquita con los demás: “Yo enfrenté la muerte de mi madre y 10 días después de uno de mis hermanos, pero esas cosas no me han amargado, me han hecho más fuerte, porque finalmente la vida de eso se trata, te pone muchos obstáculos y tú decides si sigues adelante o ahí te quedas”.

Hoy por hoy, Barreto es uno de los actores más requeridos en las telenovelas: “Yo no hacía mucha televisión. Sí le tenía un poco de prejuicio, pero yo hablaba de algo que no conocía. Sí veía las telenovelas y de repente veía cosas que decía: ‘Eso está horrible’, pero, por ejemplo, yo protagonicé la serie XY, que me encantó, y eso me conectó con la televisión”, expresó.

Nos compartió que aún no piensa en retirarse: “Tengo edad para ya estar jubilado, pero me siento tan vital. Tengo muchas cosas que decir y hacer. Me retiraré cuando me muera”.

Finalmente, nos compartió que sigue soltero después de que hace 24 años perdiera a su gran amor, Silvia Derbez (†). “Esa relación me dejó muy pleno, y no le tengo miedo al amor, pero no se ha dado la oportunidad. Si llegara alguien, adelante, pero no me estoy metiendo en un sitio de citas a ver si conozco a alguien. Mi prioridad es mi trabajo”, concluyó.

Juan Carlos Barreto / Archivo TVNotas, IG @jCbarreto11, @silvia_derbez y @novelaslasestrellas/Mezcalent

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¿Quién es el actor Juan Carlos Barreto?

Ha participado en obras de teatro como: El hombre de la Mancha , Las mariposas son libres y Los cuervos están de luto , entre otras.

, y , entre otras. Impactó como ‘golpeador’ en la telenovela Para volver a amar y ha formado parte de otros melodramas, como Los hijos de nadie , Lo que la vida me robó , La madrastra y Juegos de amor y poder .

y ha formado parte de otros melodramas, como , , y . Fue parte de la serie XY, y en cine participó en cintas como La hija del caníbal y Quemar las naves.

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