Mamá de Aldo Rendón, habitante de ‘LCDLFMX 2026’, se casó a los 72 años tras años de soltería

Aldo Rendón ha ganado una notoriedad mucho mayor en redes sociales por su participación en ‘La casa de los famosos México 2026’. Por ello, la gente tiene curiosidad acerca de su vida y entorno. Si bien el actor no suele hablar mucho de su vida privada, en las pocas ocasiones que lo ha hecho ha manifestado el gran cariño que siente por su madre.

Al igual que el asesor de imagen, la señora ha dado mucho de qué hablar. Y es que en su momento contó que, tras varios años en la soltería, decidió darse una nueva oportunidad en el amor a los 72 años. Te contamos la historia.

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La mamá de Aldo Rendón se llama Patricia Castro / Redes sociales

¿Quién es la nueva pareja de Patricia Castro, la mamá de Aldo Rendón?

En su momento, Aldo Rendón concedió una entrevista a Yordi Rosado. Durante la conversación, se sinceró sobre muchos temas familiares, incluyendo cómo era su mamá. Contó que tuvo un papá ausente, siendo Patricia Castro quien se hizo cargo de él y sus hermanos. Por esta razón, la considera “un tesoro”.

Relató que, tras el divorcio, su madre no volvió a tener pareja y enfocó toda su atención en sus hijos. Luego de que todos pasaron a la adultez, decidió ser ella misma y relajarse. En ese inter, se reencontró con su novio de la secundaria y decidió casarse con él..

“Mi mamá es nuestro tesoro; siempre lo ha sido. Mi mamá también fue esa mujer que nunca volvió a tener pareja, se dedicó a sus hijos. Y hoy, hace dos años, a sus 72 años, se volvió a casar. Se casó con su novio de la secundaria; se casó con su primer novio”. Aldo Rendón

No quiso decir la identidad de su nuevo “padrastro”. No obstante, detalló que, al parecer, se reunieron nuevamente durante la pandemia por el Covid-19, ocurrida en 2020. También dejó ver que toda la familia lo aceptó.

“En la pandemia, vivía conmigo y la veía que chateaba y feliz y yo dije: ‘Debe de traer a alguien que la está cocoreando’. Ahora que está casada con este señor, que es un tipazo, para mí no hay nada más cabr*n que ver a mi mamá feliz”, indicó.

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Ella es Patricia Castro, la mamá de Aldo Rendón

Debido a que no es una figura pública, se desconocen muy pocos detalles sobre Patricia Castro, mamá de Aldo Rendón. Hace algunos años, el influencer presentó a su progenitora en su canal de YouTube.

Allí se supo que tuvo tres hijos y trabajó la mayor parte de su vida en una empresa de contabilidad. Actualmente, la señora tiene 75 años. En las pocas imágenes y apariciones que ha tenido la señora, se le ve muy contenta y orgullosa de Rendón.

Y es que ambos comparten el gusto por la moda. De hecho, Patricia aseguró que es muy importante arreglarse, ya que eso no solo ayuda a verse mejor, sino también a levantar el ánimo.

¿Quién es la mamá de Aldo Rendón? / Redes sociales

¿Por qué Patricia Castro se divorció del papá de Aldo Rendón, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hace algún tiempo, Aldo Rendón narró que no tenía una muy buena relación con su papá. Y es que el señor los “dejó a la deriva” a su mamá y hermanos.

“Mis hermanos tuvieron una relación más cercana con él y yo nunca porque no me nacía. Nunca voy a entender que un hombre deje a una mujer a la deriva, sin pagar un peso. Mi mamá vendía raspados, de fayuquera, secretaria, y siempre nos dio lo mejor”, expresó.

Dejó claro que su madre jamás le habló mal de su papá y hasta intentó que se reconciliaran con el señor cuando se enfermó. Desafortunadamente, nunca pudieron arreglar las cosas.

“Le dije: ‘Papá, te hablo para decirte que te quiero mucho, gracias por darme la vida, que reflexiones y te termines de ir bien’. Me dijo: ‘Ya sabes cómo es tu mamá, yo estoy bien’. Le dije: ‘Si estás bien, no tenemos nada de qué hablar. Te mando muchos besos’. Y me dijo: ‘No me mandes besos, mándame unas viejas’”, platicó.

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