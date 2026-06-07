¿“La huérfana” de la vida real? Mujer de 37 fingió ser niña ¡para ser adoptada por familia rica y estafar!

Una historia que parece sacada de una película tipo La huérfana sacudió a Brasil y ya es viral mundial. Una mujer de 37 años logró engañar a toda una comunidad al fingir ser una niña indefensa… y vivir como tal durante más de un año.

La protagonista de este caso es Amanda Maria, quien utilizó una identidad falsa para hacerse pasar por menor de edad, inventó enfermedades, manipuló emocionalmente a una familia adinerada y sostuvo una farsa que terminó de forma inesperada.

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¿Cómo una mujer de 37 años logró hacerse pasar por una niña de 12 y ser adoptada?

El caso ocurrió en Joinville, Santa Catarina, donde Amanda Maria se presentó ante una comunidad religiosa asegurando que había escapado de violencia extrema. Con un discurso cargado de dolor, vulnerabilidad y miedo, logró generar empatía inmediata.

Bajo el nombre falso de “Gabriele”, la mujer dijo tener apenas 11 o 12 años y comenzó a recibir apoyo económico de la iglesia. Fue ahí donde conoció a la familia que decidió abrirle las puertas de su hogar.

Poco a poco, la supuesta menor se integró por completo a la dinámica familiar. No solo fue recibida como hija, sino que también recibió cuidados, atención y todo tipo de comodidades. La familia incluso preparó una habitación infantil para ella y le organizó una fiesta de cumpleaños número 12.

El nivel de manipulación fue tal que logró convencerlos de no inscribirla en la escuela, argumentando que su supuesto agresor podría encontrarla a través de los registros escolares.

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¿Qué estrategias usó Amanda Maria para sostener el engaño durante 14 meses?

Para mantener su identidad falsa, Amanda construyó una historia compleja y perturbadora. Aseguraba ser una niña con autismo y otras condiciones médicas, lo que utilizaba para justificar cualquier inconsistencia.

Además, elaboró un relato sobre abusos en su infancia, afirmando que había sido obligada a recibir tratamientos hormonales que afectaron su físico. Esta versión ayudaba a explicar por qué su apariencia no coincidía con su supuesta edad.

En su día a día, adoptó conductas completamente infantiles. De acuerdo con las autoridades, recurría al “uso frecuente de biberones, chupetes y objetos para dormir”, además de hablar con voz aguda y simular crisis emocionales nocturnas.

También fingía ataques de pánico para generar protección constante y reforzar el vínculo emocional con la familia que la acogió.

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¿Cómo descubrieron la mentira de la falsa niña adoptada?

El engaño duró 14 meses, pero no todos estaban convencidos. Una tía de la familia adoptiva sospechó desde el inicio debido al aspecto físico de la supuesta menor.

Intrigada, decidió investigar por su cuenta en internet y encontró un antecedente alarmante: una mujer con características similares había sido detenida previamente en otro estado por hacerse pasar por adolescente utilizando un método muy parecido.

Al confirmar las coincidencias, alertó a la familia. A partir de ahí, todo se desmoronó rápidamente. Los padres acudieron a las autoridades y, al ser confrontada, Amanda Maria terminó confesando.

¿Qué se sabe del historial de la mujer que fingió ser menor en Brasil?

Las autoridades confirmaron que no era un caso aislado. Amanda Maria es señalada como una presunta estafadora serial, con antecedentes en al menos seis estados de Brasil, incluidos São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás.

Su modus operandi era prácticamente el mismo: hacerse pasar por una menor vulnerable, inventar historias de abuso y generar vínculos emocionales fuertes con personas dispuestas a ayudarla.

En este caso, la Policía Civil detalló que incluso recurría a medidas extremas para reforzar su narrativa, como provocarse lesiones o introducirse objetos para simular situaciones de violencia.

Finalmente, fue detenida en el distrito de Pirabeiraba y trasladada al Presidio Regional de Joinville, donde enfrenta cargos por estafa e identidad falsa.