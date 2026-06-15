El productor Andrés Tovar vinculado a proceso por presunto fraude por ¡150 millones de pesos! ¿A prisión?

Andrés Tovar está nuevamente en el ojo del huracán. Recordemos que en 2021 el productor protagonizó un gran escándalo por tener como amante a una exRBD, mientras estaba casado con la actriz Claudia Martín, y ahora nos enteramos de que fue vinculado a proceso el pasado 19 de mayo por su presunta participación en un fraude por ¡150 millones de pesos!

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Andrés Tovar se ha visto envuelto en polémica tras polémica. / Archivo TVNotas / Redes Sociales

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Andrés Tovar por el presunto fraude a Imagen Televisión?

Según el Código Penal, el delito de fraude podría castigarse con penas de entre 6 y 11 años de prisión. De comprobarse su responsabilidad, Andrés Tovar podría enfrentar hasta 8 años tras las rejas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió la carpeta de investigación por un presunto fraude a Imagen Televisión, donde Tovar trabajó durante varios años al frente de programas como Sale el sol y Acércate a Rocío.

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Andrés Tovar comparecerá de nuevo en una audiencia en septiembre / Archivo TVNotas / Redes Sociales

¿Andrés Tovar demandó a Imgen Televisión?

Pero eso no es todo, hubo un oscuro suceso en medio de este caso. Resulta que, en abril de 2024, el productor inició una demanda civil contra dicha televisora reclamando el pago también de 150 millones de pesos, asesorado por el abogado David Cohen, pero tiempo después habrían surgido diferencias entre ambos.

El 13 de octubre de 2025, Cohen fue asesinado afuera de los juzgados de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la CDMX. La noticia fue motivo de titulares de medios impresos y televisivos durante varias semanas.

Según reportes, el litigante fue atacado a balazos por un joven identificado como Donovan ‘N’, quien también terminó herido luego de que un policía repeliera la agresión e impidiera que escapara. Mientras tanto, sabemos que el proceso legal que inició la televisora en su contra continúa.

En marzo pasado, el productor solicitó aplazar la audiencia de imputación, argumentando que su nueva defensa aún no conocía completamente el expediente de investigación, por lo que hace unos días se realizó la audiencia donde se presentó una licenciada que se suma a su defensa.

En un inicio se dio un plazo de 2 meses para la investigación complementaria; sin embargo, en esta audiencia se extendió este tiempo a solicitud para que el productor pueda presentar pruebas en su defensa y se anunció que la próxima audiencia se realizará en septiembre.

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Lo captamos en las inmediaciones del reclusorio sur, lugar donde se revisa a su caso, pero no quiso dar detalles. / Archivo TVNotas / Redes Sociales

¿Qué dijo Andrés Tovar del presunto fraude?

De acuerdo con información a la que tuvimos acceso, un Juez de Control del Reclusorio Sur determinó que existen elementos para que el caso avance en etapa intermedia.

A su salida de la audiencia quisimos platicar con Tovar para saber su postura, pero argumentó: “No puedo hablar del caso públicamente todavía”.

Igualmente, nos acercamos a su equipo jurídico, cuya representante señaló que estaba “impedida legalmente para dar una opinión” y que con ello “cometería un delito” porque “está en trámite el asunto” y no puede hablar de ello.

Por otra parte, también buscamos a representantes de la televisora, pero no quisieron hacer declaraciones sobre el tema.

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