Grey’s anatomy: Integrante dice que perdió a su bebé tras diagnóstico de cáncer, ¡pero escondía un secreto muy oscuro!

La muerte de Eric Dane, actor de Grey’s anatomy, dejó a los fans y seguidores de la serie conmocionados. Su historia es una de las tantas que han surgido del elenco y producción de dicho programa.

El nombre de una escritora de Grey’s anatomy se volvió, durante años, sinónimo de éxito en la televisión estadounidense. Como guionista y productora, se posicionó como una figura clave dentro del universo de una de las series médicas más populares de la historia. Sin embargo, su trayectoria dio un giro inesperado cuando presuntamente fue diagnosticada con cáncer. ¿Fue real?

Actor de Grey’s Anatomy lucha contra la ELA y es captado en silla de ruedas / IMDB

¿Qué productora de Grey’s anatomy fue presuntamente diagnosticada con cáncer?

Nacida en 1978, Elisabeth Finch se graduó tras estudiar cine en la Universidad del Sur de California. Comenzó su carrera como asistente hasta lograr su primera oportunidad como guionista en la serie True blood.

Fue en 2012 cuando su carrera tomó un impulso decisivo, pues aseguró haber sido diagnosticada con condrosarcoma, un raro cáncer de hueso.

Finch compartió su supuesta lucha contra la enfermedad con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Incluso escribió un ensayo en la revista Elle relatando su experiencia. Este relato, que posteriormente se revelaría como FALSO, jugó un papel importante en su llegada al equipo creativo de Grey’s anatomy.

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Elisabeth Finch, escritora de Grey’s anatomy / Redes sociales

¿Cómo descubrieron que la escritora Elisabeth Finch mintió sobre su diagnóstico de cáncer?

El caso dio un giro en marzo de 2022, cuando Disney Television Studios inició una investigación interna sobre el historial médico de Elisabeth Finch. Como resultado, la guionista fue puesta en licencia administrativa mientras se analizaban las inconsistencias en su relato.

Poco después, la propia Finch solicitó una licencia voluntaria. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las indagatorias concluyeron que nunca padeció cáncer . La escritora terminó por admitir públicamente el engaño, reconociendo que había construido una mentira que creció con el tiempo.

“ No he tenido ningún tipo de cáncer ”, confesó, calificando su decisión como el mayor error de su vida. Pero el fraude no se limitó a su diagnóstico. También inventó múltiples episodios de su vida personal, incluyendo un supuesto embarazo durante la quimioterapia y un aborto que, según decía, fue necesario para salvar su vida. Asimismo, afirmó falsamente haber sufrido la extirpación de parte de su tibia debido a la enfermedad.

Estas revelaciones no solo afectaron su carrera, sino que generaron indignación entre colegas y público, especialmente por la sensibilidad del tema que utilizó para ganar credibilidad y empatía.

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¿En qué programas participó Elisabeth Finch, escritora que inventó padecer cáncer?

Elisabeth Finch es una guionista y productora de televisión estadounidense que alcanzó notoriedad por su trabajo en exitosas series dramáticas, especialmente en Grey’s anatomy.

Uno de sus primeros trabajos importantes como guionista fue en la serie True blood, donde comenzó a ganar reconocimiento dentro del medio.

Más tarde, participó en la exitosa serie juvenil The vampire diaries, consolidando su perfil como escritora en dramas televisivos que fueron bien recibidos por televidentes e internautas.

Desde que el escándalo salió a la luz, Elisabeth Finch se ha mantenido alejada del ojo público. Su reputación quedó severamente dañada dentro de la industria televisiva.

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