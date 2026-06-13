Dania Méndez recibe fuerte balonazo en futbolito humano y preocupa a fans: ¿se lastimó el rostro? VIDEO

Dania Méndez encendió las alertas tras recibir un fuerte balonazo en la cara durante un partido de futbolito humano organizado por ViX Micro. La influencer tuvo que abandonar de inmediato la cancha ¿está grave? ¡Esto fue lo que pasó!

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¿Qué le pasó a Dania Méndez en el futbolito humano de ViX Micro?

La exAcashore Dania Méndez protagonizó uno de los momentos más comentados del “Futbolito humano” organizado por ViX Micro, evento que reunió a celebridades e influencers como Queen Buenrostro, Rocío Sánchez, Toni U, Alexis Ceballos y Bieletto, además de representantes de la prensa.

Durante el partido, la influencer Dania Méndez recibió un fuerte balonazo en la cara por parte de Toni U, cuando aún no terminaba el primer tiempo del encuentro. El impacto fue tan evidente que inmediatamente generó preocupación entre los asistentes, quienes notaron que el golpe había sido directo y aparatoso.

La reacción fue inmediata: Dania Méndez tuvo que salir del campo para ser revisada, lo que encendió la alerta entre sus compañeros y asistentes al evento. El ambiente, que inicialmente era de diversión y competencia relajada, cambió por unos minutos debido al susto que provocó el incidente.

El momento no tardó en viralizarse entre los presentes, pues el evento estaba lleno de cámaras y cobertura mediática, lo que aumentó el interés del público sobre el estado de salud de la influencer.

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Así fue el balonazo a Dania Méndez:

¿Dania Méndez se lesionó tras el balonazo en la cara?

Tras el impactante golpe, la preocupación era si Dania Méndez había sufrido alguna lesión grave en el rostro, especialmente en la nariz, debido a la fuerza del balonazo recibido en este futbolito humano.

Afortunadamente, todo quedó en un gran susto y dolor momentáneo. La propia Dania Méndez confirmó que, pese a lo aparatoso del golpe, no sufrió daños de gravedad.

Con su característico estilo directo, la influencer habló ante las cámaras y dejó claro que sí le dolió el golpe, pero sin consecuencias alarmantes. Incluso tomó la situación con cierto humor, lo que tranquilizó a sus seguidores.

Al ser cuestionada sobre su estado físico, respondió:

“No, amigos, se me cayó la pestaña nada más, pero tranquilos. O sea, digo, fue un accidente. La verdad sí me duele la nariz porque sí fue un trancazo, ¿no? Pero fue un accidente.” Dania Méndez

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¿Qué dijo Dania Méndez sobre Toni U tras el incidente?

Luego del golpe, muchos se preguntaron si habría algún tipo de conflicto entre Dania Méndez y Toni U, ya que el impacto se dio en un contexto de competencia dentro del futbolito humano.

“Las cosas pasan. Yo vengo aquí con la mejor intención de compartir con ustedes, de compartir con mis compañeros, de compartir con mis colegas, porque al final, pues todos somos colegas, ¿no? Vivimos de lo mismo. Solamente, pues sí, digo, hay que saber jugar. No estamos jugando en una cancha profesional, estamos jugando un futbolito humano donde tienes enfrente a la persona y le puedes romper la nariz. Entonces, hay que saber... Ser competitivo no está mal, güey, pero hay que saber dónde y hay que saber cómo.”

Sin embargo, la influencer dejó en claro que no hay ningún problema personal y que todo fue producto del juego. Además Dania Méndez defendió la convivencia sana entre colegas, aunque también lanzó un comentario sobre la intensidad en este tipo de dinámicas.

“Yo no tengo nada, nada contra Toni. Fue un accidente, pero pues bueno, ya, o sea, se dio y bueno.” Dania Méndez

Finalmente el evento continuó sin mayores incidentes, aunque el momento en donde a Dania Méndez le dieron un balozano, quedó como uno de los más comentados de la jornada.