Pepillo Origel revela el desgarrador motivo por el cual no le gusta la Navidad; tuvo una dolorosa pérdida

En una reciente emisión de Con permiso, Pepillo Origel expreso su desagrado por La Navidad y aseguró que “la odia” razón por la cual recibió varias críticas y hasta fue señalado en redes de “amargado” y ante las críticas decidió compartir el motivo por el cual reveló que no le gustaba esta temporada.

La razón es más triste de lo que muchos se imaginan y tiene que ver con una tragedia que lo marcó duramente y que hasta la fecha le despierta el dolor. Se trata de la muerte de su madre Teresa Padilla, con quien Pepillo Origel tenía una fuerte conexión.

¿Por qué Pepillo Origel odia la Navidad?

Pepillo Origel reveló en “Con permiso” que fue muy criticado por expresar en el programa que no le gustan estas festividades:

“No es porque sea un amargado, como me dijeron, es porque en Navidad murió mi mamá y en esta fecha siempre me acuerdo. Ya no sé ni cuántos años hace que pasó, pero me acuerdo”, expresó el presentador en “Con permiso”.

Martha Figueroa le aseguró que incluso si no le gustara la Navidad, estaría en su derecho de no disfrutarla sin tener que dar explicación.

¿De qué y cuándo murió la mamá de Pepillo Origel?

Teresa Padilla, mamá de Pepillo Origel murió en la noche del 24 de diciembre de 2004, mientras compartía la cena navideña con su familia en León, Guanajuato.

Poco después de concluir la comida, comenzó a sentirse mal y fue llevada a su recámara, donde perdió la vida. Pepillo, quien se encontraba de viaje en Brasil, recibió la noticia en la madrugada del 25 de diciembre de 2004.

Teresa Padilla murió a causa de un enfisema pulmonar, una enfermedad crónica que deterioró gravemente su función respiratoria.

La pérdida impactó profundamente a Pepillo, quien en varias entrevistas ha confesado el dolor de no estar físicamente presente cuando su madre falleció, aunque sí pudo despedirse por teléfono y decirle: que la amaba y que le hablaría al día siguiente.

¿Cuáles fueron las últimas palabras que le dijo su mamá a Pepillo Origel?

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Pepillo Origel compartió que su última conversación con su madre fue el mismo día, desde Brasil, poco antes de su fallecimiento. En una emotiva entrevista con Yordi Rosado, recordó que le dijo:

“Te amo, mañana te hablo. Bye, bye, bye.” Pepillo Origel

Esa fue su última despedida: una llamada sencilla, pero cargada de amo, horas antes de que doña Teresa Padilla falleciera en la madrugada del 25. En ese momento, él ya había regresado al hotel y se preparaba para dormir, sin imaginar que sería la última noche con su madre.

Sin embargo, en la madrugada, su sobrino Gustavo lo llamó para darle la triste noticia: “Me volví loco (…) salí a una terraza y ahí lloré como loco.”, comentó anteriormente en entrevista con Yordi

Pepillo intentó regresar a México de inmediato, pero fue imposible conseguir un vuelo directo por ser 25 de diciembre. Finalmente viajó vía Argentina y El Salvador, llegando al país tres días después. Para entonces, ya le habían entregado la cajita con las cenizas de su madre.

