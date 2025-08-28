Natalia Téllez revela que se despidió de su padre tras ser desahuciado: “Le encontraron unas bolas”

En una reciente emisión de “Netas divinas”, Natalia Téllez conmovió a la audiencia al compartir uno de los momentos más duros de su vida: su padre, Guillermo fue desahuciado y se enfrentó despedirse de él. La conductora narró el proceso que vivió junto a su familia, marcado por el dolor, pero también por la esperanza. Te contamos lo que pasó.

¿Por qué desahuciaron al papá de Natalia Téllez?

Natalia Téllez relató que en enero los médicos desahuciaron a su padre debido a unas masas que le detectaron en el cuerpo. Ante la noticia, Guillermo se mudó con ella y comenzaron lo que describió como un verdadero duelo en vida.

“En enero desahuciaron a mi papá, a Guillermo, por unas bolas que le encontraron en el cuerpo. Se fue a mi casa e hice todo un trabajo para despedirme. Fue muy intenso, nos peleamos, nos sinceramos… fue como un duelo en vida, viviendo él en mi casa”, contó Natalia.

El proceso fue tan fuerte que incluso acudió a psicólogos, tanatólogos y escribió cartas como parte de su preparación para la despedida.

Natalia Téllez confiesa que su papá Guillermo fue desahuciado por un error médico. / Instagram: @natalia_tellez

¿Qué enfermedad tiene el papá de Natalia Téllez?

Natalia Téllez confirmó que su padre enfrenta un problema de salud, aunque no precisó cuál. Reflexionó sobre cómo esta situación transformó la dinámica familiar y la vida de su padre, quien ahora recibe atención médica constante.

“La realidad es que ahora él necesita más atención médica, diferente, toda su estructura de vida cambió, pero para bien. Él tenía algunas dificultades que no dijo y pasa mucho con los hombres, que no mencionan cuando se sienten mal y se acostumbran a estar incómodos. Eso le pasó a mi papá, ojalá no le pase a nadie”, explicó.

Natalia Téllez revela cómo descubrió que su papá no estaba desahuciado

El diagnóstico inicial del papá de Natalia Téllez cambió tras realizar estudios más profundos. La patología arrojó que las masas no eran tan graves como se pensaba y, con ello, “Después resultó que mandaron una patología y resulto que las bolas no eran algo tan terrible”

“De enero a febrero le dieron una segunda oportunidad de vivir, y a mí me dieron una segunda oportunidad. Entiendo que mi papá tiene 80 años y no va a ser eterno, pero es una enorme segunda oportunidad saber que no será pronto. Para mí fue la mejor segunda oportunidad de mi vida”, expresó conmovida.

¿Quién es Guillermo Téllez, papá de Natalia Téllez, que fue desahuciado por error?

Guillermo Téllez Brun no solo es el papá de la famosa conductora Natalia Téllez, sino también un reconocido pintor y escultor mexicano que ha dejado una marca imborrable en el arte del país. Egresado de la Academia de San Carlos y miembro del Salón de la Plástica Mexicana, ha explorado todos los géneros pictóricos, dejando obras que combinan técnica, imaginación y un profundo amor por la creación.

A sus 80 años, Guillermo sigue siendo una figura activa en la cultura mexicana. Su carrera incluye desde ser maestro en la Escuela de Artesanías de Bellas Artes hasta crear piezas emblemáticas como las puertas del Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero, la Talla del Árbol Seco en el Paseo de la Reforma y un bestiario fantástico con más de mil piezas hechas con materiales reciclados, donado al Museo de la Educación de la CDMX.

Guillermo también ha compartido su talento con el cine, participando en 2020 junto a su hija Natalia en ‘Veinteañera, divorciada y fantástica’, mostrando que su creatividad no tiene límites y que la pasión por el arte es un legado familiar.

Además de su impresionante trayectoria, Guillermo ha vivido momentos personales intensos. Estuvo casado con Martha Beatriz, madre de Natalia y Artemisa, quien murió a causa del cáncer.

