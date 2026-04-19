Iniciamos con la época del signo de Tauro. Las personas con este signo son estables prácticos y leales. Trabajadores determinados y amantes de la comodidad. Adoran el placer sensorial. Testarudos y posesivos. Siempre buscan su seguridad material. Les es indispensable la honestidad en sus relaciones. Son estables, firmes y realistas. No les gustan los cambios bruscos. Son lentos al tomar decisiones, pero perseveran.

Aries del 20 al 26 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Algunos proyectos no llegaron al destino deseado; sin embargo, llegan sucesos imprevistos maravillosos y excitantes, que nunca has experimentado. Tu ascenso rápido trae envidias y obstáculos. Se te aconseja pasarte un chile ancho por todo el cuerpo por 3 días consecutivos. Otros 3 días realiza la misma limpia, pero con un limón. El séptimo día hazlo con un huevo (deberás quemar los chiles, los limones y el huevo inmediatamente con alcohol y tirarlos fuera de tu hogar).

Aries, horóscopo semanal del 20 al 26 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Tauro del 20 al 26 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Seguramente has analizado mucho tu situación y te comprometerás contigo mismo a mejorar tu nutrición, a ser persistente y constante hasta lograr tus objetivos laborales y personales. Sabes que has estado desconectado de tu ser interno, por miedo, inseguridad, confusión, depresión y también por pura costumbre, pero los recientes acontecimientos, cargados de buenas noticias, te avisan de que ya llegaste a tu nuevo amanecer. Lograrás grandes cosas. Habrá unión familiar y amorosa.

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Tauro, horóscopo semanal del 20 al 26 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis del 20 al 26 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Mercurio, tu regente, ha ingresado en Aries. Al fin se definirá tu rumbo. Encuentras el camino preciso para ascender, después de una larga temporada en el “limbo”, con niebla mental y confusión. Atrévete a empezar algo nuevo, vuelve a tener fe, pasión por tu labor y creatividad. Y prepárate, porque el 26 de abril entra Urano a tu signo por 7 años y serás imparable. Mejorará tu relación con la tecnología. Sales de un ciclo kármico para entrar en tu realización.

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Géminis, horóscopo semanal del 20 al 26 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer del 20 al 26 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Es hora de abrir los ojos y profundizar dentro de ti, para ver tanto tu luz como tu sombra. Habrá conversaciones sinceras con familiares, con aclaraciones necesarias. Te urge una salida al mar o al bosque. Iras con algún amigo querido. Volverás a hacer ejercicio para mejorar tu salud y postura. La diplomacia será tu escudo, porque los 7 planetas en Aries pueden volverte malhumorado y reactivo. Aguas! Tu trabajo creativo está por entrar en etapa de satisfacciones con la ayuda de Júpiter.

Cáncer, horóscopo semanal del 20 al 26 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Leo del 20 al 26 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Te estás dando permiso de volver a confiar y actuar. Atrévete a invertir tu tiempo y energía en los proyectos que te ocupan en este momento. Gracias a los 7 planetas que ingresaron a Aries, tendrás la pasión y la osadía de intentar el avance una vez más. Esta vez logras éxito y buena economía, como premio y resultado a tantos esfuerzos vanos que hiciste en los años anteriores. Por ahora, no querrás agitar las aguas de tu relación amorosa, pero no estás satisfecho del todo.

Leo, horóscopo semanal del 20 al 26 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Virgo del 20 al 26 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Consigues avanzar con gran energía para lograr ese plan, proyecto y situación que traías en la mente desde tiempo atrás. Te urge callar esas voces internas que te meten ruido, paranoias, desconfianzas e inseguridades. Estás en un momento perfecto y maravilloso para evolucionar exitosamente. En el trabajo, el ambiente puede estar algo tenso, por la incongruencia de los jefes. Simplemente haz tu trabajo impecablemente y déjalo pasar. Un pretendiente te observa a la distancia.

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Virgo, horóscopo semanal del 20 al 26 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Libra del 20 al 26 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Empezarás como hormiguita a hacer pequeños cambios y mejoras para lograr ese proyecto a tu medida, sin tanto esfuerzo, que puede realizarse desde tu hogar. Sueltas la resistencia a hacer ejercicio, estiramientos, para mejorar tu postura. Vuelves a las lecturas inspiradoras, la filosofía, la espiritualidad y la literatura. Una buena terapia te haría mucho bien en estos momentos. Acuérdate de que eres artista creativo. Con tu sello único puedes salir adelante.

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Escorpión del 20 al 26 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Llegan los aliados que necesitas para el proyecto y reto presente que realizas. Alguien muy cercano tiene celos de tu éxito. Trata de mantener la distancia. Delimita tus espacios hasta que se le pase el “rencor”. Tus logros y estatus han causado envidias entre tu gremio. Se te aconseja poner, en un vaso con agua, 3 cucharadas de sal gorda marina. Escribe tu nombre completo en un papelito y mételo al vaso. Así limpiarás tu nombre (déjalo ahí 1 semana y tíralo al excusado).

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Sagitario del 20 al 26 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Todo va mejorando en tu vida. Los negocios y oportunidades van cayendo una tras otra. Y prepárate, porque a partir del 26 de abril, que entra Urano en Géminis, que es tu opuesto complementario, se abrirá mucho más tu horizonte, con negocios que alcancen toda la República o bien el extranjero. Tus habilidades digitales se afinarán incrementando tus ventas o capacidad adquisitiva. Logras el equipo humano óptimo para alcanzar grandes metas. Hay viaje con tu amorcito.

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Sagitario, horóscopo semanal del 20 al 26 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Capricornio del 20 al 26 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

iDate todos los permisos que quieras y necesitas! Suelta el “deber ser”, porque la vida te está empujando a hacer lo que deseas, aunque para ello haya que sacrificar ciertas cosas por tu más alto bien. Cuando menos lo esperes, subirás un peldaño más en los negocios y trabajo, con menos tareas y más maestría. No te comprometas a lo que será una carga. La nueva energía pide menos esfuerzo y más resultados. Logras un sueño de amor muy esperado.

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Acuario del 20 al 26 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Quieres tener aventuras, viajes у gozo, porque sientes que has tenido fuertes responsabilidades por largo tiempo, y es hora de liberarse y experimentar libertad de acción. Te entregarás a una pasión deliciosa. ¡Vale la pena vivirlo! Porque eres correspondido. Aunque amas a tu familia ahora necesitas distancia sana, sin ojos que te juzguen. Pensar en ti mismo será tu prioridad y será maravilloso y sanador. Contarás con el dinero suficiente para tus planes.

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Acuario, horóscopo semanal del 20 al 26 de abril del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis del 20 al 26 de abril del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Ya acabaron las duras pruebas de los 2 últimos años. Empieza tu ciclo de paz, desarrollo, avance y logros: Una especie de “graduación”, que te hará muy feliz. Estás empezando a “atraer”, en lugar de “perseguir”, lo cual hace toda una diferencia en tu energía para atraer los milagros, que se incrementarán en el segundo semestre del año. Si dejas de evadir y sales de tu zona de confort, en verdad llega una etapa maravillosa, junto con gente interesante y amorosa.

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