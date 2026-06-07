Eddy Nieblas se quiebra al revelar que fue diagnosticado con enfermedad sin posible cura: “Yo me lo busqué”

El popular creador de contenido Eddy Nieblas, conocido por convertirse en una de las voces más conocidas del espectáculo y los chismes en TikTok, sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una noticia que cambió por completo su perspectiva de vida. ¿Qué fue lo que contó?

Eddy Nieblas, famoso tiktoker / Redes sociales

¿Qué enfermedad le diagnosticaron al tiktoker Eddy Nieblas?

A través de un emotivo video publicado en redes sociales, el influencer Eddy Nieblas reveló que fue diagnosticado con prediabetes , una condición que lo llevó a reflexionar sobre sus hábitos y a replantear su futuro.

Según relató, los análisis revelaron que su condición se encuentra muy cerca de evolucionar hacia diabetes tipo 2: “ Hace poco noté signos que me preocupan y quiero compartirlos con ustedes para pedir recomendaciones ” escribió Nieblas.

Tras recibir el diagnóstico, Eddy Nieblas aseguró que está dispuesto a realizar cambios importantes para mejorar su salud y evitar que la enfermedad avance.

La prediabetes es una condición en la que los niveles de glucosa en la sangre son más elevados de lo normal, aunque todavía no alcanzan los parámetros de la diabetes tipo 2.

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Eddy Nieblas, tiktoker e influencer con prediabetes

Según Eddy Nieblas, ¿por qué fue diagnosticado con prediabetes?

Lejos de buscar excusas o responsabilizar a terceros, Eddy Nieblas asumió públicamente que varios de sus hábitos cotidianos contribuyeron al desarrollo de esta condición.

El influencer aseguró que, tras reflexionar sobre las causas de su diagnóstico, comprendió que durante años descuidó aspectos fundamentales de su bienestar físico:

Tengo varios como que no me cuido nada en cuestiones de mi salud, en cuestiones de la alimentación. Tenía como que ya varios años que no hacía ejercicio. Eddy Nieblas

Sin embargo, el aspecto que probablemente más le afectó, fue el desgaste provocado por el exceso de trabajo. Nieblas explicó que la presión por ofrecer contenido diario a sus seguidores pudo causarlo:

Lo entregado que me hice hacia mi contenido, el contenido de los chismes. (...) Me ha afectado muchísimo en el tema de dormir. Es un tema que siento yo, tuvo muchísimo que ver en esto de la prediabetes. Eddy Nieblas

En comentarios los internautas mostraron su apoyo al tiktoker, pues ha creado una comunidad bastante grande en plataformas digitales.

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¿Quién es Eddy Nieblas y cuál es su trayectoria?

Eddy Nieblas es un creador de contenido digital, influencer y comentarista de espectáculos ampliamente reconocido en TikTok.

Eddy comenzó su trayectoria en plataformas digitales compartiendo comentarios sobre celebridades, polémicas del entretenimiento y acontecimientos virales.

Actualmente, en TikTok cuenta con 1,8 millones de seguidores, convirtiéndose en uno de los tiktokers de espectáculos más seguidos.

Hace algunos años, Eddy Nieblas fue demandado por el cantante mexicano, “el Bogueto”, tras una fuerte polémica.

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