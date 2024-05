Diabetes en los gatos: ¡cuidado con lo que le das de comer a tu mascota!

La doctora veterinaria Graciela Bahena nos habló del tema: ¡Cuidado! Si no tienes precaución con lo que le das de comer a tu gato puedes llevarlo a padecer diabetes tipo 2, que no se cura y solo se controla con un tratamiento puntual. Si bien, la diabetes es más común en gatos viejitos, con sobrepeso o castrados, puede presentarse en cualquier felino.

“La diabetes felina es una enfermedad metabólica, en la que el páncreas no procesa correctamente la glucosa y otros compuestos orgánicos de los alimentos. Esta deficiencia se debe a una falla en la producción de insulina (hormona generada en el páncreas)”, nos dijo.

Al igual que los humanos, en los gatos existe la diabetes tipo 1 y 2. La 1 es poco común (alrededor de 20%). Los gatitos nacen con la predisposición. Los síntomas generalmente se manifiestan desde pequeños. Es más común en razas como los himalaya y los persas. Los gatos europeos y mexicanos domésticos difícilmente presentan esta condición.

Checa: Nueva mascota: ¿Hurón, hámster o conejo? Descubre cuál se adapta mejor a ti

La diabetes se puede dar por la alimentación del gato / TVNotas

¿Por qué un gato se enferma de diabetes?

La diabetes tipo 2 se da por una alimentación deficiente: rica en carbohidratos, grasas, azúcares y baja en proteínas. Además, contribuye el exceso en las porciones y la falta de actividad física. A veces, los propietarios por “consentir” a sus mininos les dan yogurt, leche, helados, dulces e, incluso chocolates. Estos últimos son los más contraindicados. Los sobres de comida no son malos en sí, pero tienen mucho contenido de grasas. Si se exceden las porciones, el gato va a subir de peso y tendrá predisposición a que el cúmulo de carbohidratos y grasas requiera más insulina. Se presentará la resistencia a esta hormona y empezará a presentar cuadros de diabetes.

Hay más regulación en el contenido de las croquetas. Algunas lo que tienen son exceso de minerales que provocan formación de hidrolitos. El exceso de carbohidratos y grasas está en las croquetas más comerciales. Se sugiere revisar las etiquetas. En PROFECO hay publicaciones de cuáles son las más recomendables. También es importante tomar en cuenta las raciones.

¿Cómo se detecta la diabetes en los gatos?

A través de un examen de sangre.

Síntomas de diabetes en gatos

-Toman mucha agua.

-Orinan mucho y cuando se limpia el arenero, su pipí que queda abajo es pegajosa, debido a la glucosa. Si hace fuera del arenero es más visible su consistencia.

-En casos crónicos, de ser muy gorditos pasan a ser muy flacos. Esto se debe a que su cuerpo perdió capacidad de captar la glucosa. La insulina es la llave que abre las células para que entre la glucosa. Al no estar funcionando, entonces la glucosa circula por sangre y orina y no se aprovecha donde se requiere. Tu gato empieza a desnutrirse. No absorbe bien lo que come.

Mira: Las mascotas y las alergias: ¿Cómo evitar las alergias si tienes mascotas?

Cuida a tu gatito para que no enferme de diabetes tipo 2 / Pixabay

Tratamiento de diabetes en gatos

-Los propietarios requieren de un pequeño curso para aprender a tener bajo control los niveles de glucosa de su mascota.

-Es una enfermedad crónica y no se cura, pero se controla.

-Se requiere un monitoreo diario de los niveles de glucosa en sangre, antes y después de su alimento. Esta información se debe reportar al veterinario.

-No se controla solo con dieta. Hay que aplicar dosis de insulina.

-Tu peludo requiere una consulta semanal, después quincenal, posteriormente mensual y semestral hasta que la enfermedad es controlada.

-Para medir la glucosa en la sangre se usan glucómetros veterinarios. Se pincha la parte interior de la oreja del gato con pequeñas lancetas. Con una pequeña muestra de sangre se logra la medición. Al principio es incómodo para el gato, pero se acostumbra.

-Hay que inyectar insulina una o dos veces al día, dependiendo del caso.

-Los niveles máximos de glucosa en gatos es de 120- 180 mg por decilitro.

-El avance de la diabetes provoca neuropatías, retinopatías, infecciones urinarias. Debido a las neuropatías el gato, en lugar de caminar con las puntas, lo hace con toda la planta de la pata, como los conejitos (plantígrados) porque los nervios ya no transmiten bien los impulsos por exceso de glucosa. Se corrige con tratamiento.

-Es raro que se den amputaciones.

No te pierdas: Gatos: Los parásitos pueden provocarle enfermedades muy graves ¡Cuidado!

Tu gatito debe tener una alimentación adecuada / Pixabay

Peligros de la diabetes en gatos

Si no se controla su alimentación y no se lleva el tratamiento, puede morir.

Pueden comer pollo en pequeñas cantidades. Las menudencias no son recomendables porque tienen exceso de grasa. Si tu gato está en casa, no tiene actividad y come mucho, presentará problemas de salud.

Para más notas como esta, consulta el número más reciente de tu revista TVNotas.