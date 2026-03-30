Muere papá de Curvy Zelma: Ellas son sus hermanas Karla y Linda Cherem, ¿tenía otro hermano?

“Tengo una mala noticia y es que anoche amputaron la pierna de mi papá. Estamos con el corazón apachurrado pues a pesar de no tener una gran relación con el “ es mi papá “... Todo comenzó con una trombosis la cual le operaron para limpiar coágulos y al pasar un par de días, su cuerpo había generado más coágulos lo cual además de ser peligroso limita la oxigenación y básicamente ya no llegaba correctamente. Ayer tuvo una segunda operación para tratar de salvar la pierna pero no quedaba más que amputar... Todo esto me lleva a pensar en que al menos está con vida, que tenemos un cuerpo únicamente y que si no lo cuidamos cobra factura tarde o temprano” Curvy Zelma

La participación de Curvy Zelma en La casa de los famosos ha dado un giro inesperado tras darse a conocer la muerte de su padre, Abraham Cherem, ocurrida este lunes a los 72 años a causa de un infarto. La noticia le fue comunicada en el reality, donde la modelo atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal mientras continúa en competencia.

A pesar del impacto emocional, la también conductora expresó su deseo de permanecer dentro del programa, decisión que ha sido respaldada por su círculo cercano, especialmente por sus hermanas Karla y Linda Cherem. ¿Quiénes son? Te contamos los detalles.

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Curvy Zelma / Redes sociales

¿Qué pasó con el papá de Curvy Zelma y cuál era su estado de salud?

De acuerdo con lo informado por la propia participante, su padre, Abraham Cherem Kanan, falleció a causa de un infarto. Sin embargo, no era la primera vez que enfrentaba problemas de salud. En La casa de los famosos Curvy dio a conocer cuál era su estado:

“Le cortaron las piernas… se lo acabaron las drogas y el alcohol…le dio un infarto hoy” Curvy Zelma

Tras conocerse la noticia dentro de La casa de los famosos, surgieron dudas sobre si la participante abandonaría el programa. No obstante, tanto ella como su hermana Linda confirmaron que continuará en la competencia.

Cabe recordar que, por medio de un post de Instagram en 2022, Curvy dio a conocer que su padre había sido sometido a la amputación de una pierna debido a una trombosis, lo que evidenciaba un estado de salud delicado desde años anteriores. Este antecedente generó preocupación en su entorno cercano, aunque no se habían dado detalles recientes sobre su condición hasta el momento de su fallecimiento.

Curvy Zelma “Tengo una mala noticia y es que anoche amputaron la pierna de mi papá. Estamos con el corazón apachurrado pues a pesar de no tener una gran relación con el “ es mi papá “... Todo comenzó con una trombosis la cual le operaron para limpiar coágulos y al pasar un par de días, su cuerpo había generado más coágulos lo cual además de ser peligroso limita la oxigenación y básicamente ya no llegaba correctamente. Ayer tuvo una segunda operación para tratar de salvar la pierna pero no quedaba más que amputar... Todo esto me lleva a pensar en que al menos está con vida, que tenemos un cuerpo únicamente y que si no lo cuidamos cobra factura tarde o temprano”

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¿Quiénes son Karla y Linda Cherem, hermanas de Curvy Zelma?

En diversas entrevistas y declaraciones, Curvy Zelma ha hablado abiertamente sobre la relación cercana que mantiene con sus hermanas, Karla y Linda Cherem, a quienes ha descrito como un pilar fundamental en su vida.

Linda Cherem es la hermana mayor y la más conocida públicamente. Se ha desarrollado como chef repostera y chocolatera en México, además de contar con una trayectoria destacada en el ámbito gastronómico. Es autora de tres libros:



“Cenas ligeras”,

“Básico de postres” y

“La cruda”, publicaciones que le valieron reconocimiento internacional al obtener un premio en los Gourmand Awards.

Su presencia en redes sociales es constante, donde suele aparecer junto a su hermana, mostrando la cercanía entre ambas.

Por otro lado, Karla Cherem mantiene un perfil mucho más discreto. A diferencia de Linda y de la propia participante del reality, ha optado por mantenerse alejada del medio artístico y de la exposición pública, por lo que la información sobre su vida profesional es limitada.

La propia Zelma ha destacado el apoyo que recibió de sus hermanas en momentos difíciles, especialmente durante el distanciamiento con sus padres. Según relató en una entrevista, tras un conflicto con su madre, fueron ellas quienes la ayudaron a salir adelante.

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Curvy Zelma y sus hermanas / Instagram

¿Curvy Zelma tiene más hermanos?

Sí. Además de Karla y Linda, Curvy Zelma tenía un hermano llamado Soli, quien padecía síndrome de Down. La relación con él también se vio afectada por conflictos familiares, ya que, según ha contado la modelo, su madre se mudó a McAllen, Texas, sin darle la oportunidad de volver a verlo.

Se sabe que Soli murió a los 20 años debido a problemas de salud que requerían soporte vital. De acuerdo con el testimonio de la conductora, la familia tomó la decisión de desconectarlo.

En entrevista para el programa “Ventaneando”, la modelo compartió un momento personal sobre ese episodio:

“Fue la tragedia más grande, fue su muerte. Yo tenía 21 años… Él cuando muere, está en el hospital, lo van a desconectar y empiezas a oír el cuerpo que se está yendo. Él no hablaba, pero cantaba. Yo le canté una canción, la de ‘Amor eterno’, mientras moría. Se fue feliz hasta su último día de vida. Hasta muriéndose se fue feliz”. Curvy Zelma

Actualmente, mientras continúa su participación en La casa de los famosos, Karla y Linda Cherem han reiterado su respaldo ante la situación que enfrenta su hermana, en medio del duelo por la muerte de su padre.

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