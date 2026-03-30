¿Curvy Zelma sale de La casa de los famosos 2026 tras muerte de su papá? Filtran eliminado de hoy 30 marzo

Las emociones dentro de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ están a flor de piel. Y es que este lunes 30 de marzo no solo se vivirá la sexta gala de eliminación, sino que también se dio a conocer que el padre de Curvy Zelma había muerto.

Si bien la producción del show le dio la opción a Curvy de abandonar el reality para estar presente en los ritos funerarios de su papá, el equipo de la celebridad anunció que continúa. La celebridad es una de las nominadas de esta semana, por lo que mucho se ha especulado sobre si saldrá por decisión del público. Esto es lo que se sabe.

Curvy Zelma / Redes sociales

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¿De qué murió el papá de Curvy Zelma, participante de ‘La casa de los famosos 2026’?

Luego de que la producción le informara a Curvy Zelma sobre el fallecimiento de su papá, la celebridad rompió en llanto y contó algunos detalles sobre lo ocurrido. Relató que su progenitor tenía problemas con el alcohol y las sustancias ilícitas, lo que fue mermando su salud poco a poco.

Entre lágrimas, mencionó que le había dado un infarto fulminante: “Le cortaron las piernas… se lo acabaron las drogas y el alcohol…le dio un infarto hoy”, expresó.

A través de redes sociales, Linda, hermana de la famosa, informó que su papá, Abraham Cherem Kanan, ya fue enterrado y que ella continuará en el reality. Sin dar mayores detalles, agradecieron el apoyo del público ante estos momentos tan complicados.

“Nuestro papá ya fue enterrado. Como familia, le pedimos a Zelma que continúe dentro del programa, siguiendo el curso natural del concurso. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que hemos recibido en estos momentos tan difíciles. Nuestro papá descansa en paz, y nosotros, como familia, permanecemos unidos. Gracias a la producción por su acompañamiento y sensibilidad, y gracias a todos ustedes por estar presentes”, se lee.

¿Quién presuntamente sería el séptimo eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Actualmente, estos seis famosos se encuentran en peligro de abandonar ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ esta semana:

Laura Zapata

Curvy Zelma

Fabio

El Divo

Stefano

Jayline

Diversas páginas especializadas en el reality, incluyendo ‘Vaya, Vaya’, han realizado encuestas para dictaminar quién podría ser el séptimo eliminado de la temporada. Según estos testeos, aquellos presuntamente con más apoyo serían Laura Zapata y Curvy Zelma, con un empate del 34%.

Por su parte, la celebridad presuntamente con menor voto sería Stefano con el 6%. También ‘el Divo’ y Jayline estarían en riesgo con el 7%. Cabe destacar que esto no es oficial y solo se sabrá al expulsado hasta la gala de esta noche.

Encuesta séptimo eliminado de LCDLF / Redes sociales

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¿Quiénes han salido de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Si bien tendría que haber cinco eliminados hasta el momento, hubo expulsión doble la semana pasada. Y es que, tras la quinta gala de expulsión, ‘la Jefa’ escogió a los más “problemáticos” y nominó automáticamente para que el público decidiera. Estos son los que han salido de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ hasta el momento:

Zoé Bayona

Lupita Jones

Sergio Mayer

Vanessa Arias

Kunno

Oriana Marzoli (eliminada por “problemática”)

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