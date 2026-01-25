Carolina Ross rompe el silencio en Venga la alegría y habla de la muerte de su padre: “Fue un shock”

La cantante Carolina Ross compartió el pasado martes, uno de los episodios más difíciles de su vida personal durante su reciente participación en Venga la alegría, donde habló abiertamente sobre la muerte de su padre, ocurrida hace casi dos años. En un espacio poco habitual para ella, la intérprete decidió abrir su corazón frente a las cámaras y narrar cómo enfrentó la pérdida, un proceso que, según explicó, sigue trabajando hasta hoy.

Carolina Ross / Redes sociales

¿De qué murió el papá de Carolina Ross?

Carolina Ross explicó que su padre murió a causa de un cáncer que él decidió atravesar en silencio. De acuerdo con lo que compartió en el programa matutino de TV Azteca, ella desconocía por completo la enfermedad, lo que hizo que la noticia de su muerte fuera aún más difícil de asimilar.

Detalló que, aunque comprendió que su padre tendría sus razones para no compartir su diagnóstico, el hecho de no haber sabido por lo que estaba pasando fue un golpe emocional importante.

Ross también señaló que la pérdida la llevó a iniciar un proceso terapéutico que continúa hasta la fecha. Según explicó, la terapia ha sido una herramienta clave para enfrentar el duelo y aprender a vivir con la ausencia de su papá, a quien, dijo, extraña todos los días.

“Para mí fue un shock muy grande, todavía es algo que sigo trabajando en terapia, porque fue muy doloroso enterarme de su fallecimiento de esa manera. Él tenía cáncer y nunca me lo compartió, y eso me dolió mucho porque siempre tuvimos mucha confianza para contarnos las cosas, pero él decidió atravesarlo en silencio y obviamente tendrá sus razones”. Carolina Ross

Papá de Carolina Ross / Redes sociales

¿Cómo ha enfrentado Carolina Ross el duelo tras la muerte de su padre?

Durante su testimonio en Venga la alegría, Carolina Ross compartió que el proceso de duelo no ha sido sencillo y que ha requerido tiempo, acompañamiento profesional y un trabajo emocional constante. La cantante reconoció que la muerte de su padre es una herida que sigue sanando poco a poco.

Además de la terapia, Carolina confesó que encontró refugio en la música, una herramienta que forma parte esencial de su vida. Explicó que componer, cantar y seguir construyendo su carrera artística se convirtieron en una forma de canalizar sus emociones y de mantener vivo el recuerdo de su papá.

También señaló que cada logro profesional que alcanza está dedicado a él, como una manera de honrar su memoria y mantenerlo presente en su camino.

“Ha sido un proceso largo y complicado, no es algo que se supere de un día para otro. Sigo yendo a terapia porque es algo que todavía estoy sanando, porque perder a mi papá ha sido una de las cosas más difíciles que me han pasado en la vida y es un duelo que sigo trabajando”. Carolina Ross

Manola y Carolina Ross en peligro / Foto: FB/La granja VIP México

¿Qué recuerdos compartió Carolina Ross sobre su papá en Venga la alegría?

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Carolina Ross recordó la personalidad de su padre. La cantante lo describió como una persona alegre, bromista y con una actitud positiva ante la vida, incluso en los momentos complicados.

Según relató, su papá siempre encontraba la forma de hacer un chiste, aun cuando las cosas no iban bien. Esa capacidad para no dejarse caer fue una de las enseñanzas más importantes que, dijo, heredó de él y que hoy intenta aplicar tanto en su vida personal como en su carrera profesional.

Carolina destacó que esa actitud optimista y resiliente se convirtió en un ejemplo que la sigue acompañando. Aunque reconoció que la ausencia duele, también subrayó que los valores y enseñanzas que recibió de su padre continúan presentes en su día a día. La cantante concluyó su participación reafirmando el amor que siente por él y la manera en que busca mantener ese vínculo a través de la música y los recuerdos.

“Trato de mandarle mucha luz y decirle que está todo bien conmigo, que se vaya en paz, que lo amo mucho y que voy a seguir dedicándole cada triunfo y cada cosita bonita que me pasa en esta carrera, porque todo lo que hago también es por él”. Carolina Ross

