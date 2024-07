Carolina Ross, le pedían en un reality ‘llórale a tu papá': “Vengo a cantar, no a hablar mal de mi familia”

Una de las representantes actuales de la música regional mexicana es la cantante Carolina Ross, quien hace una semana agotó las localidades en el Lunario del Auditorio Nacional.

Lo que mucha gente no recuerda de ella es que participó en La voz 2013 y quedó en tercer lugar. Tuvo como coach a Alejandra Guzmán.

Carolina Ross / Instagram: @carolinaross

Aunque Carolina reconoce esto como una experiencia padrísima y que gracias a ella mucha gente la conoció, también tuvo sus frustraciones. Y es que confesó, hace algunos años en un live, que había gente recomendada en el reality.

“Yo lo conté desde mi experiencia. Son plataformas que otras personas de repente usan para lanzar a un artista. Sí me tocaba ver cosas turbias”. Carolina Ross

Agregó: “Me pidieron en el programa: Llórale a tu papá porque no está en tu vida. Yo les dije: ‘Yo vengo a cantar, no a hablar mal de mi familia’. Me lo pidió la gente de contenido y yo me negué, pero me hicieron llorar porque me lo estaban casi exigiendo”.

Las situaciones raras no paraban ahí: “A algunos no les salía bien (la interpretación) y decían que la volvieran a cantar. Y yo muerta de coraje porque a mí no me dejarían cantar otra vez. A la primera y como salga. En ese momento me desilusionaba porque me considero una persona muy justa. Cuando veía esas injusticias se me rompía el corazón”.

Esto no afectó en su ánimo: “Yo tenía hambre de seguir adelante. Uno tiene que seguir trabajando. Desde 2017 empecé a sacar mi música original y sólo han venido éxitos. Sí pensé en tirar la toalla, pero mi mamá siempre ha estado ahí, diciéndome que soy fuerte, valiente y poderosa”.

Entre sus satisfacciones se encuentran: “Canté con Andrea Bocelli y entoné el Himno Nacional en una pelea del Canelo Álvarez”.

A este último ella decidió buscarlo: “Le mandé un mensaje por Instagram. Dije: ‘¿Qué pierdo? El ‘no’ ya lo tengo’. A los 3 días me respondió. El día de la pelea conocí a Alejandro Fernández, con quien es mi colaboración soñada”.

Para ella ha sido muy importante destacar en el regional mexicano: “Siempre se ha esperado que seamos voces secundarias, pero tenemos todo para ser consideradas protagonistas”. En septiembre estará en el Festival Arre, donde se presentarán figuras como Los tigres del norte, Junior H y Gerardo Ortiz.